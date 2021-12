Mobile Vikings: nieskończoność comiesięcznych doładowań na 8. urodziny

Wirtualny operator Mobile Vikings oficjalnie wszedł na polski rynek 4 grudnia 2013 roku. Działając na infrastrukturze Play, oferuje usługi na kartę, a od niedawna także internet mobilny. Vikingowie stawiają na budowanie luźnej relacji ze swoimi użytkownikami i pozycjonuje się jako sieć społecznościowa.

Operator nie realizuje drogich kampanii reklamowych, a jego model biznesowy zakłada reinwestowanie zarobków z powrotem w rozwój sieci. Główną siłą napędową Mobile Vikings ma być obniżający opłaty program poleceń.

Z okazji zbliżającej się rocznicy Vikingowie chwalą się wynikami. Operator przekroczył próg 85 tys. aktywnych kart SIM. Dla porównania – rok temu było ich 60 tys. Na infografice podał też kilka ciekawostek o swojej sieci.

Świętując swoje urodziny, Mobile Vikings ogłasza konkurs, w którym nagrodę stanowią vouchery na nieskończoność comiesięcznych doładowań w sieci dla 8 osób, które w najbardziej kreatywny i zgodny z wartościami marki sposób odpowiedzą na pytanie konkursowe.

Zwycięzcy konkursu będą mogli za darmo, bezterminowo korzystać z podstawowego pakietu usług, który obejmuje m.in. nielimitowane krajowe rozmowy, SMS i MMS oraz podlegające kumulacji 25 GB. Autor najciekawszego zgłoszenia otrzyma dodatkowo voucher o wartości 2000 zł na zakup sprzętu elektronicznego.

W Mobile Vikings zawsze nagradzamy tych, którzy pomagają nam budować sieć. Każdy Viking może obniżać swój rachunek nawet do zera, zapraszając znajomych. Urodzinowy konkurs to z kolei okazja do docenienia osób, które naprawdę czują vikingowego ducha i podzielają nasze wartości, bez których bylibyśmy tylko kolejnym operatorem nastawionym na szybki zarobek