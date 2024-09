Leć do RTV Euro AGD. Smartfon 5G za 1 zł, ale tylko do 27 września

W sieci sklepów RTV Euro AGD czeka nowa okazja na tani smartfon. Można dostać telefon Samsunga za 1 zł. Promocja potrwa tylko tydzień, więc warto się spieszyć.

W RTV Euro AGD ruszyła nowa promocja – można dostać smartfon Samsung Galaxy M35 5G za symboliczną kwotę 1 zł, zyskując na tym blisko tysiąc złotych – bo standardowa cena tego modelu to 999 zł. Warunek? Telefon w tej cenie dodawany jest podczas zakupu przenośnego komputera Acer Chromebook Plus 515.

Samsung Galaxy M35 5G za 1 zł – co trzeba zrobić?

Jeżeli masz w planach kupno nowego komputera przenośnego, to Acer Chromebook Plus 515 może się okazać ciekawą propozycją. Jest to model wyposażony w matowy ekran IPS o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości 1920 x 1080. Moc do pracy dostarcza procesor Intel Core i5 12gen 1235U (do 4,4 GHz) wspierany przez 8 GB pamięci RAM. Komputer jest też wyposażony w szybki dysk SSD NVMe 512 GB, podświetlaną klawiaturę, dźwięk DTS Audio, łączność Wi-Fi 6E oraz Bluetooth 5.1, komplet portów (HDMI 2.1 x 1, USB 3.2 x 1, USB 3.2 Typ C x 2), a także akumulator 53 Wh, który zapewni 10 godzin użytkowania. Co ważne, Acer Chromebook Plus 515 przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałości na poziomie wojskowym określane przez zestaw instrukcji MIL-STD-810-H. System to oczywiście lekki Chrome OS.

Decydując się na tę promocję, wystarczy kupić Acer Chromebook Plus 515 w cenie 2120 zł w terminie do 27 września 2024 (do godz. 23:45). W trakcie zakupu należy tylko dodać do koszyka smartfon Samsung Galaxy M35 5G za 1zł i sfinalizować transakcję.



Samsung Galaxy M35 5G – dla kogo taki telefon?

Samsung Galaxy M35 5G może się okazać dobrym telefonem dla mniej wymagających użytkowników, którym zależny jednak na 5G. Model ten został wyposażony w 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości 1080 x 2340, z częstotliwością odświeżania do 120 Hz i o jasności do 1000 nitów.

Sercem Galaxy M35 5G jest układ Exynos 1380, wspierany przez 6 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci masowej. Łączność zapewniają standardy 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix (f/1.8) i optyczną stabilizację obrazu OIS. Atutem telefonu jest pojemny akumulator o pojemności 6000 mAh.

maj 2024 222 g, 9.1 mm grubości 6 GB RAM 128 GB, microSD do 1000 GB - 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 13 Mpix 6.6" - SUPERAMOLED (1080 x 2340 px, 390 ppi) Exynos 1380, 2,40 GHz Android v.14.0 6000 mAh, USB-C

Zobacz: Samsung Galaxy M35 5G jest już w Polsce. To sprzęt z dużą baterią

Zobacz: Galaxy M35 zaskakuje wyglądem. Pożegnanie z łezką

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl, Acer, Samsuing

Źródło tekstu: Opracowanie własne