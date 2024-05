Lajt Mobile kusi złotymi numerami. Masz czas do 2 czerwca

Operator Lajt Mobile wprowadza promocję na łatwe do zapamiętania i atrakcyjne numery. Wchodząc na stronę sieci, można wybrać jeden z nich, a nawet wyszukać interesujący ciąg liczb.

Lajt Mobile informuje o „świeżej dostawie fajnych numerów promocyjnych cenach”. Akcja obejmuje tylko ofertę na kartę i trwa do końca długiego weekendu, czyli do 2 czerwca. Promocja daje klientom okazję na zakup numeru łatwiejszego do zapamiętania niż losowy, w przystępnej cenie.

Aby skorzystać z promocji, wystarczy odwiedzić stronę internetową Lajt Mobile, gdzie można zapoznać się z pełną listą dostępnych numerów oraz dokonać zakupu. Wśród numerów określonych przez operatora jako złote można znaleźć na przykład takie, gdzie pojawiają się sekwencje zaczynające się 455-445, 455-443 czy 727-779. By znaleźć numery bardziej szczegółowo, można skorzystać z wyszukiwarki. Każdy z takich numerów został wyceniony na 30 zł, co stanowi obniżkę w porównaniu do standardowej ceny 50 zł.

Liczba numerów jest ograniczona, więc Lajt Mobile zachęca, by się pospieszyć, co pozwoli upolować ten najfajniejszy.

W ofercie na kartę w Lajt Mobile czekają trzy cykliczne pakiety bez limitów rozmów i SMS-ów: za 15,99 zł z 1 GB, za 17,99 zł z 4 GB i za 19,99 zł z 10 GB. Dodatkowo można dokupić paczki z 10 GB za 10 zł. Operator działa na infrastrukturze sieci Plus, a od niedawna także dodatkowo Orange.

Złote numery Lajt Mobile można znaleźć na stronie https://lajtmobile.pl/klient-indywidualny/na-karte.

