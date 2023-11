Lajt mobile tnie ceny dla klientów biznesowych

Lajt mobile przygotował nową promocję dla swoich klientów biznesowych. Czeka na nich niższa cena abonamentu oraz rabat na dodatkowe karty SIM. A to wszystko w bezterminowej umowie.

Na nowych klientów biznesowych sieci lajt mobile czeka specjalna promocja. Decydując się na zakup pakietu lajtBIZNES M, zapłacimy 15 zł + VAT miesięcznie przez pierwsze trzy miesiące, a potem stawka wzrośnie do 20 zł miesięcznie.

Pakiet lajtBIZNES M obejmuje:

Operator obniżył również cenę za każdy dodatkowy numer (do trzech kart SIM). Przez pierwsze trzy miesiące koszt abonamentu wynosi w takim przypadku 10 zł + VAT na kartę SIM.

Tak tanio jeszcze nie było, a na rynku próżno szukać bardziej korzystnej oferty dla biznesu. Sieć komórkowa lajt mobile ma wiele zalet, gdzie największą jest zasięg sieci Plus i oczywiście umowa bezterminowa, którą można wypowiedzieć w dowolnym momencie. Nie trać czasu na szukanie innych ofert – w lajt mobile się opłaca! Warto to sprawdzić - przenieś swoją firmę w 100% online do lajt mobile.