Operator podwyższa ceny. Szokuje opłata za internet

Podwyżki cen zapowiadają najwięksi operatorzy, nie omijają też mniejszych sieci, które przez lata przyciągały swoich klientów odpowiednio skrojoną ofertą. Do tego grona dołączył Klucz Mobile, który zapowiada od maja nowe stawki. Jedna szczególnie szokuje.

Klucz Mobile to operator MVNO, który działając od 2013 roku, zdobył grono wiernych użytkowników dzięki tanim połączeniom międzynarodowym, a także rozsądnym cenom za usługi w kraju.

Wprowadzona w zeszłym roku duża i niekorzystna zmiana w cenniku połączeń międzynarodowych sprawiła jednak, że Klucz Mobile stracił swój największy atut. W tym roku sytuacja się powtarza, choć dotyczy innych usług. Od 1 maja operator wprowadza zmiany w cennikach usług w kraju – na tyle duże, że mogą spowodować odpływ części klientów.

Klucz mobile zamieścił komunikat, w którym zapowiada zmiany dotyczące:

Cennika połączeń międzynarodowych,

Tabeli stref roamingowych,

Cennika połączeń krajowych,

Cennika usług dodatkowych,

Cennika transmisji danych,

Regulaminu świadczenia przedpłaconych usług telekomunikacyjnych.

Zapowiada także o wprowadzenie opłaty za utrzymanie numeru w sieci. Zmiany wchodzą w życie od dnia 1 maja 2023 r.

Klucz Mobile – co się zmienia od 1 maja?

W cenniku połączeń międzynarodowych zmiana objęła Wielką Brytanię, która została przeniesiona ze Strefy 0/UE do Strefy 1, co oznacza, że cena połączenia wzrosła z 1 zł do 2,50 zł, a SMS z 0,31 do 0,50 zł. Zmiana na Strefę obejmuje również tabelę usług roamingowych.

Bardziej zauważalne zmiany klienci dostrzegą w cenniku połączeń krajowych (poza pakietami):

połączenia krajowe wewnątrz sieci poza promocją: podwyżka z 0,19 zł na 0,49 zł za minutę,

za minutę, połączenia krajowe do pozostałych sieci komórkowych: podwyżka z 0,19 zł na 0,49 zł za minutę,

za minutę, połączenia krajowe do pozostałych sieci stacjonarnych: podwyżka z 0,19 zł na 0,49 zł za minutę,

za minutę, SMS wychodzący do pozostałych sieci komórkowych: podwyżka z 0,09 zł na 0,29 zł ,

, SMS wychodzący do sieci stacjonarnej: podwyżka z 0,19 zł na 0,29 zł ,

, SMS wychodzący wewnątrz sieci Klucz: wprowadzona opłata 0,29 zł (dotąd bezpłatnie).

Największa podwyżka cen dotyczy jednak transmisji danych na terenie kraju. Dotychczasowa opłata 10,43 zł za 1 GB od maja wynosić będzie 0,12 zł za 100 KB, co oznacza ponad 1228 zł za 1 GB. Oczywiście jest to również cena poza aktywnymi pakietami lub promocjami, więc użytkownicy nie zostaną całkowicie odcięci od internetu.

Klucz Mobile ustalił także opłatę za wymianę karty SIM w wysokości 20 zł (dotąd bezpłatną) oraz opłatę za Rok Ważności Konta, na co trzeba przeznaczyć jednorazowo 12 zł.

Operator wprowadza również opłaty za utrzymanie numeru w sieci. Po upływie 30 dni od ostatniego wydatku na koncie, jeśli w tym czasie suma wydatków nie przekroczy 3 zł, operator pobierze 3 zł. Opłata zostanie jednak pomniejszona o sumę wydatków na koncie, np. wyniesie 1 zł, jeśli użytkownik wydał łącznie 2 zł.

I jeszcze jedna zmiana: od maja dezaktywacja karty w Klucz Mobile nastąpi, jeżeli abonent nie zasili ponownie konta przez 180 dni od dnia ostatniego zasilenia. Dotąd było to 365 dni.

Szczegóły zmian w Klucz Mobile w tym komunikacie.

