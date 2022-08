Nowy iPhone co 2 lata i duże oszczędności? Cortland Ci to załatwi

Chcesz drogi telefon i zachować obie nerki? Dystrybutor sprzętu Apple Cortland wychodzi Ci naprzeciw. Z nową ofertą Cortland SMART możesz używać iPhone'a i zaoszczędzić nawet półtora tysiąca złotych.

Kupowanie nowego iPhone'a co dwa lata jest mało atrakcyjne finansowo, uciążliwe i nieekologiczne. A co jeśli ktoś zagwarantuje Ci małe raty i wymianę iPhone'a na nowy model co 2 lata? Właśnie tak działa Cortland SMART, przygotowany przy współpracy z Inbank. To prawdopodobnie najkorzystniejsza oferta zakupu iPhone'a na rynku. Nie dość, że możesz zaoszczędzić, to jeszcze nie zostaniesz z elektrośmieciem.

Płać raty tylko wtedy, gdy używasz iPhone'a

Cortland SMART to sposób na kupienie iPhone'a na raty bez kosztów wstępnych i bez dodatkowych opłat, przy czym płacisz raty tylko w tym czasie, gdy używasz urządzenia. Co ważne, nie jest to leasing ani abonament na wypożyczenie – od chwili zakupu to Ty jesteś właścicielem telefonu. Oferta jest dostępna zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak to działa? Zakup iPhone'a wygląda niemal identycznie jak przy tradycyjnych ratach i jest finansowany przez Inbank. Ty jako nowy właściciel iPhone'a musisz płacić miesięczne, nieoprocentowane raty, obliczone na podstawie wartości rezydualnej sprzętu. Oznacza to, że raty są obliczane na podstawie prognozowanej wartości iPhone'a po dwóch latach używania. W efekcie w ciągu dwóch lat zapłacisz za sprzęt mniej niż w przypadku bardziej tradycyjnych form zakupu – o ile zdecydujesz się na wymianę na nowy po dwóch latach.

Cortland podaje, że z Cortland SMART możesz zaoszczędzić nawet 20%, choć oczywiście zależy to od wybranego urządzenia. W Twojej kieszeni zostanie nawet 1549 zł, gdy kupisz najdroższy model – iPhone'a 13 Pro Max. Kupując skromnego iPhone'a SE, zaoszczędzisz 643 złote w ciągu dwóch lat. Jeśli interesuje Cię inny model, sprawdź cenę na stronie cortland.pl/apple/smart.

Co dalej? Po dwóch latach możesz zdecydować, czy zapłacisz pozostałe raty i zachowasz urządzenie, czy wymienisz telefon na nowy. Oferta została celowo tak skonstruowana, by zachęcać klienta do wymiany. Jeśli się na to zdecyduje, używany telefon zostanie „odkupiony” przez firmę Fairown (to znaczy, że zapłaci ona pozostałe raty), zajmującą się odnawianiem telefonów i ponownym wprowadzaniem ich do obiegu. Tym samym iPhone będzie miał duże szanse na drugie życie, a klient nie będzie musiał kombinować ze sprzedażą na własną rękę. To wygodne, modne i dobrze rokujące rozwiązanie.

Obecnie oferta Cortland SMART dostępna jest w salonach stacjonarnych Cortland. W ramach jednej umowy możliwy jest zakup jednego iPhone’a.

