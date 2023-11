Dystrybutor Apple będzie teraz sprzedawał flagowce Motoroli

iMad, autoryzowany sprzedawca Apple poszerzył swoją ofertę o produkty Motorola. Dzięki tej współpracy klienci indywidualni i biznesowi będą mogli nie tylko kupić, ale także wynająć smartfony marki.

iMad to autoryzowany sprzedawca i serwis Apple, który dotąd kojarzył się wyłącznie z tym producentem. Teraz jednak firma podjęła współpracę z Motorolą. W jej ramach smartfony Motorola będą dostępne w sprzedaży, a także w opcji najmu na stronie internetowej oraz w punktach stacjonarnych iMad.

W ofercie znalazły się flagowce Motoroli dla biznesu

Od teraz w iMad dostępne są najnowsze, flagowe modele producenta – składany Razr 40 Ultra w kolorze Viva Magenta, Edge 40 Neo czy Lenovo ThinkPhone by Motorola. Telefony te charakteryzują się zwiększoną odpornością, dwa ostatnie zapewniają stopień ochrony przed pyłem i wodą IP68. Dodatkowo są to urządzenia certyfikowane przez Android Enterprise Recommended, co oznacza, że spełniają kryteria i standardy określone przez Google i tym samym są odpowiednie do użycia w środowisku biznesowym.

Nowy dystrybutor Motoroli podkreśla, że smartfony tej marki wyróżniają się wieloma funkcjami, które szczególnie przydadzą się klientom biznesowym. To m.in. rozbudowane systemy zabezpieczeń jak ThinkShield for mobile, łatwa konfiguracja i rejestracja urządzenia za pomocą systemu Zero Touch czy zdalne zarządzanie flotą i jej kontrolowanie dzięki platformom Moto Device Manager i THINK EUM.

Co ważne, w iMad będzie dostępna opcja najmu smartfonów Motorola klientom B2B. Jak przekonuje firma, taka forma finansowania sprzętu jest szczególnie korzystna dla przedsiębiorców – to stała miesięczna opłata, niezależna od stóp procentowych czy inflacji.

