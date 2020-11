Huawei dla mobilnych graczy: w promocji odzyskasz połowę wydatków

Huawei przygotował promocję Game Fest dla użytkowników, którzy pobierają gry z AppGallery. Za pierwszą płatność w jednej w wybranych gier, użytkownik otrzyma 50% zwrotu w Punktach Huawei. Natomiast na osoby, które zainstalują gry „World of Tanks Blitz” lub „Asphalt 9: Legends”, czekają zestawy prezentów w grze. Akcja potrwa do 6 grudnia.

50% zwrotu w Punktach Huawei za pierwszą płatność w grze

Aby otrzymać 50% zwrotu wydatku, wystarczy dokonać płatności w jednej z wybranych gier – na przykład za wydane 20 zł, użytkownik otrzyma 10 Punktów Huawei. Warunkiem jest, aby gra została pobrana ze sklepu z aplikacjami AppGallery, niezależnie czy w czasie trwania kampanii, czy przed, a w momencie jej instalowania, użytkownik powinien być zalogowany za pomocą swojego ID Huawei.

Ważne jest również, aby była to pierwsza płatność – zwrotu nie może otrzymać gracz, który już wcześniej dokonywał zakupu. W czasie trwania kampanii użytkownik może skorzystać z promocji tylko raz.

Gry objęte ofertą to:

World of Tanks Blitz MMO,

Asphalt 9: Legends,

ASMR Slicing,

Lords Mobile,

Archero,

Game of Sultans,

Gods and Glory,

Top Eleven,

Cash Frenzy Casino,

Days of Empire,

Dystopia: Contest of Heroes,

Rise of the Kings.

Otrzymane Punkty Huawei można ponownie wykorzystać na zakupy w grach – wystarczy wybrać je jako formę płatności podczas zakupów. Można je wydać także na inne usługi Huawei – Motywy, Chmurę czy wypożyczenie filmów w Huawei Filmy.

Zestawy prezentów w grze dla nowych graczy

Osoby, które po raz pierwszy pobiorą z AppGallery gry World of Tanks Blitz MMO lub Asphalt 9: Legends, otrzymają nagrody w grze. Za pobranie gry World of Tanks Blitz użytkownik otrzyma 7 dni dostępu premium oraz 250 sztuk złota. Na graczy w Asphalt 9: Legend czeka 125 Tokenów, 50,000 Kredytu oraz ograniczony czasowo dostęp do samochodu Ferrari F40. Aby odebrać nagrody, wystarczy pobrać grę, kliknąć w „Odbierz Gift Pack”, następnie przejść na swoje konto w AppGallery, w zakładkę „Ja”, „Nagrody”, „Inne”, skopiować voucher, a na końcu wrócić do gry i wygenerowany kod wpisać w odpowiednie miejsce.

Osoby, które nie posiadają ID Huawei, mogą je w każdej chwili założyć na smartfonie Huawei.

Źródło tekstu: Huawei