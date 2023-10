Skorzystaj z Huawei Cloud i zyskaj nawet 500 dolarów na start

Huawei przygotował specjalną ofertę dla programistów i partnerów korporacyjnych w Polsce. Na nowych klientów chmurowych usług Huawei Cloud czeka voucher do 500 dolarów na start.

Sektor usług chmurowych dla biznesu prężnie się rozwija. Jak podaje raport PMR Market Experts, 60% firm zwiększyło lub planuje w 2023 roku zwiększyć wydatki na takie rozwiązania. Szacunkowa wartość całego rynku cloud computing ma wynieść w tym roku 2884 mln zł.

Ogromny wpływ na wzrost popularności chmury obliczeniowej miała pandemia i wyzwania związane z organizacją i bezpieczeństwem pracy zdalnej, a także postępująca transformacja cyfrowa firm w Polsce. 44% respondentów wskazało, że najważniejszym zastosowaniem chmury jest wykorzystanie platformy do wdrażania innowacji. Nie bez znaczenia jest również ekspansja największych globalnych dostawców w Polsce i tym samym wzrost dostępności rozwiązań chmurowych.

Jednym z graczy na rynku usług chmurowych jest Huawei, który od 30 lat rozwija rozwiązania w dziedzinie ICT. Huawei Cloud stawia na pełną kompleksowość swojej oferty oraz indywidualne podejście do każdego klienta, dopasowując kluczowe produkty i usługi do konkretnych potrzeb oraz celów biznesowych. Dzięki temu firma wspiera swoich partnerów w rozwoju w stronę inteligentnego świata opartego na technologii.

Na rynku europejskim z usług firmy Huawei korzysta już ponad 3000 podmiotów gospodarczych z branży automotive, rozrywki czy mediów, a także z sektora administracji rządowej. Przykładem jest współpraca chińskiego giganta technologicznego z hiszpańskim rządem regionalnym Diputación de Alicante. Poprzez innowacyjne rozwiązanie DCN Huawei CloudFabric 3.0, rozwiązania chmurowe wspierają lokalne władze w zapewnieniu bezpiecznych, niezawodnych, elastycznych i wydajnych usług publicznych, jednocześnie przyspieszając cyfrową transformację regionu.

Zgodnie z naszą dewizą „Everything as a Service” wykorzystujemy możliwości sztucznej inteligencji i przetwarzania danych tak, by technologia służyła rozwojowi biznesu. Dzięki Huawei Cloud polscy przedsiębiorcy oraz programiści mają dostęp do sprawdzonych i innowacyjnych rozwiązań chmurowych, których cieszą się popularnością w Europie. Stale rozwijamy nasze usługi, a dzięki atrakcyjnej ofercie umacniamy naszą pozycję na rynku cloud computingu.

– powiedział Witold Walczak, Country Director Huawei Cloud Polska

Oferta Huawei Cloud dla biznesu

Huawei Cloud przygotował specjalną ofertę dla nowych klientów i partnerów w Polsce, którzy zarejestrują się na platformie. Obejmuje ona możliwość otrzymania vouchera o wartości do 500 USD na start, w ramach którego użytkownik dostaje dostęp do wszystkich funkcji bez limitu czasowego. Oferta Huawei Cloud jest skonstruowana tak, by każdy z klientów mógł z łatwością dopasować wybrane produkty i usługi do indywidualnych potrzeb, niezależnie od branży czy wielkości organizacji. Dzięki temu firmy mogą otrzymać skrojone na ich miarę rozwiązania chmurowe, które mają wspierać realizację konkretnych celów biznesowych.

W ramach oferty Huawei Cloud klienci mogą skorzystać z serwera Elastic Cloud Server (ECS), który już w kilka minut ma pozwolić sprostać obciążeniom o dowolnej skali. Jak zapewnia Huawei, rozwiązanie to zapewnia bezpieczne, skalowalne zasoby obliczeniowe na żądanie, umożliwiające elastyczne wdrażanie aplikacji i obciążeń. Z kolei Cloud Conteinet Engine (CCE) to w pełni hostowana usługa Kubernetes do tworzenia, uruchamiania i skalowania aplikacji kontenerowych.

Huawei Cloud oferuje również Object Storage Service (OBS), który ma zapewnić wydajną, skalowalną i bezpieczną pamięć masową w chmurze. Izolowanie zasobów online za pomocą wirtualnych sieci prywatnych umożliwia usługa Virtual Private Cloud (VPC), a tłumaczenie nazw domen na adresy IP zapewnia Domain Name Service (DNS).

Zwolennikom wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) powinna się spodobać platforma ModelArts. Umożliwia ona programistom i analitykom danych na dowolnym poziomie umiejętności szybkie tworzenie, szkolenie i wdrażanie modeli w dowolnym miejscu.

Każdy klient może liczyć również na kompleksowe wsparcie na każdym etapie współpracy ze strony zespołu Huawei Cloud. A serwery Huawei umieszczone są lokalnie w Europie, w Irlandii. Regionalne huby znajdują się także w Niemczech, Francji, Holandii i Szwajcarii.

Więcej szczegółów można znaleźć na stronie cloudhuawei.pl.

Zobacz: Huawei kryzys nie dotyka. Nowy model sprzedaje się jak szalony

Zobacz: Słuchawki Huawei FreeBuds Pro 3 z ANC 3.0 już w Polsce. Oto cena

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Huawei

Źródło tekstu: Huawei