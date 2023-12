Honor rozdaje smartfony. Zasady są proste

Boże Narodzenie to magiczny czas, który spędzamy w gronie swoich najbliższych. Nie wszyscy jednak mają okazję uczestniczyć w spotkaniach z rodziną, ze względu na wykonywane obowiązki zawodowe. To właśnie z myślą o nich Honor stworzył swoją nową kampanię. Jednocześnie fani marki mogą wskazać własnego Niedocenionego Bohatera w konkursie zorganizowanym w social mediach marki.

Nowa kampania marki Honor zadebiutowała właśnie na profilach marki na Facebooku oraz Instagramie. Jej głównymi postaciami są przedstawiciele zawodów, którzy przez wykonywane prace nie mogą spędzić czasu z rodziną. Tym samym firma przypomina o poświęceniu wielu osób pracujących w okresie świątecznym, pokazując jednocześnie, że technologia jest kluczem do utrzymania kontaktu z bliskimi.

Dla wielu z nas święta są okresem, w którym porzucamy codzienne obowiązki i poświęcamy czas rodzinie oraz bliskim. Niestety nie wszyscy mają na to szansę. Dlatego w naszej kampanii postanowiliśmy zwrócić uwagę na niedocenionych bohaterów, którzy w trakcie Bożego Narodzenia wykonują swój zawód. To właśnie oni dbają o nas każdego dnia, również wtedy, gdy my odpoczywamy.

– powiedziała Dorota N. Haller, Marketing, Communications & PR Director w Honor Polska

W ramach kampanii rusza też konkurs, w którym użytkownicy mediów społecznościowych mogą uhonorować swojego osobistego, Niedocenionego Bohatera prezentem – smartfonem marki Honor. Może to być świetna okazja do wyrażenia wdzięczności i podzielenia się swoimi historiami. Aby wziąć udział w konkursie, należy:

Zgłoszenia będą przyjmowane od momentu opublikowania oficjalnego postu o Niedocenionych Bohaterach, do godziny 23:59 22 grudnia 2023 roku. Dwa najlepsze wpisy, po jednym z Facebooka oraz Instagrama, zostaną nagrodzone pakietem smartfonów Honor Magic5 Pro i Honor 90 dla zgłaszającego oraz jego Niedocenionego Bohatera. Zwycięzcy zostaną wyłonieni w ciągu 7 dni roboczych, a wyniki konkursu zostaną opublikowane w mediach społecznościowych marki.

Ta kampania to okazja dla nas wszystkich, aby docenić osoby wokół nas. To właśnie one potrafią sprawić, że Święta Bożego Narodzenia są jeszcze bardziej magiczna. Zachęcamy do dołączenia do marki Honor w tegoroczne święta, aby powiedzieć swoim najbliższym »to HONOR być z Tobą«”.