Heyah na kartę za pół ceny i 2200 minut do Ukrainy

T-Mobile przygotował promocję w Heyah na kartę z myślą o osobach, które często kontaktują się ze swoimi bliskimi w Ukrainie. Starter z automatycznie włączonym zestawem usług ważnych przez 30 dni kosztuje tylko 17,50 zł.

T-Mobile przypomina, że dobrze mieć pod ręką usługi, o których wyczerpanie nie trzeba się martwić. W ten sposób powstał starter Heyah na kartę, który do wyczerpania zapasów można kupić w punktach sprzedaży magentowego operatora oraz w wybranych sklepach. Zawiera on nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y w Polsce, 55 GB Internetu oraz 2000 minut do ukraińskiej sieci Vodafone i 200 minut do sieci Kyivstar. A korzystanie z komunikatorów, takich jak Whatsapp, Messenger czy Viber nie zużywa posiadanego pakietu danych. Dodatkowo w pakiecie jest też opcja darmowych przekazów pieniężnych do Ukrainy. Wszystko to za 17,50 zł przez pierwsze 30 dni dla osób, które zakupią starter z automatycznie włączoną usługą.

Jak aktywować starter?

Aby aktywować starter, wystarczy zarejestrować go, a następnie aktywować kartę SIM, dzwoniąc na dowolny numer lub korzystając z Internetu. W ten sposób od razu uruchomi się oferta No Limit, która przez pierwsze 30 dni w cenie 17,50 zł będzie działać automatycznie. W następnych 30-dniowych cyklach rozliczeniowych opłata wyniesie 35 zł. Usługa działa w formie subskrypcji – jeśli tylko użytkownik będzie posiadał środki na koncie, oferta będzie odnawiać się automatycznie.

Dodatkowe informacje można znaleźć w regulaminie promocji.

Jeszcze więcej Internetu

To nie wszystkie korzyści, które czekają na klientów Heyah na kartę. Mogą oni również skorzystać z bonusu w postaci 500 GB Internetu, który można aktywować w aplikacji Moja Heyah. Dodatkowy pakiet będzie ważny przez 30 dni.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: T-Mobile