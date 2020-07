Happy Fridays w T-Mobile: voucher ze zniżką na akcesoria Huawei

Wczoraj T-Mobile rozdawał darmowe SMS-y z okazji Światowego Dnia Emoji, ale to nie znaczy, że w tym tygodniu zabraknie cyklicznej akcji Happy Fridays. Rusza jej kolejna edycja, a tym razem można zdobyć voucher ze zniżką na akcesoria.

Idealny smartfon to nie wszystko – na wakacyjne wyjazdy warto wyposażyć się także w niezbędne akcesoria, takie jak power bank, selfie stick czy ładowarka samochodowa. Dlatego w cotygodniowej akcji Happy Fridays T-Mobile oferuje swoim klientom voucher ze zniżką 15% na zakup wybranych gadżetów Huawei.

Bonus można aktywować od 17 do 19 lipca, zaś zakupy będzie można zrealizować w sklepie internetowym do 31 lipca.

W sklepie internetowym producenta (https://consumer.huawei.com/pl/accessories/) można znaleźć m.in. power banki czy ładowarkę samochodową, dzięki czemu smartfon będzie zawsze pełen energii. Lekkie selfie sticki z opcją trójnogiego statywu pozwolą wykonać udane zdjęcia. Z kolei etui zabezpieczy telefon podczas podróży, a słuchawki pozwolą zanurzyć się w świecie muzyki lub podcastów.

Dwa sposoby aktywacji rabatu

Tradycyjnie aktywacji promocyjnej oferty T-Mobile można dokonać w weekend – od piątku 17 lipca do niedzieli 19 lipca do końca dnia. Prezent w akcji Happy Fridays skierowany jest zarówno do klientów indywidualnych korzystających z abonamentu w T-Mobile (taryfa T, Jump i Rodzina), jak i dla użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix) oraz na kartę (taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy).

Osoby zainteresowane tym bonusem mogą odebrać go w wybrany przez siebie sposób – w aplikacji „Mój T-Mobile” lub poprzez bezpłatny SMS o treści „HF” na numer 80800. Jeśli użytkownik zdecyduje się na pierwszą opcję, w ciągu 72 godzin otrzyma kod uprawniający do 15% zniżki, a jeśli drugą – wówczas rabat zostanie przesłany poprzez wiadomość tekstową.

Po otrzymaniu vouchera klienci mogą zrealizować go w sklepie internetowym do 31 lipca.

Źródło tekstu: T-Mobile