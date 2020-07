Happy Fridays: darmowe 3 GB w aplikacji „Mój T-Mobile”

Jak co piątek, T-Mobile proponuje dodatkowe korzyści dla swoich użytkowników. Tym razem jest to dodatkowy pakiet internetu. T-Mobile oferuje darmowe 3 gigabajty, które można aktywować od dziś do 5 lipca SMS-owo lub w aplikacji „Mój T-Mobile”.

Jak pokazują dane T-Mobile, pandemia koronawirusa spowodowała, że Polacy zdecydowanie otworzyli się na krajową turystykę i w tym roku będą chętniej spędzać urlopy na terenie Polski. Jak przekonuje operator, na tę okazję z pewnością przydadzą się im dodatkowe 3 GB internetu do wykorzystania w kraju, po które można łatwo sięgnąć w ramach najnowszej odsłony akcji Happy Fridays.

Tradycyjnie aktywacji promocyjnej oferty T-Mobile można dokonać w weekend – od piątku 3 lipca do niedzieli 5 lipca do końca dnia. Prezent w akcji Happy Fridays skierowany jest do zarówno dla klientów indywidualnych korzystających z abonamentu w T-Mobile (taryfa T i T DATA), jak i dla użytkowników ofert MIX (taryfa Frii Mix) oraz na kartę (taryfy Frii, Hot, Nowy Tak Tak lub Happy).

Osoby zainteresowane bonusem mogą odebrać go na dwa sposoby – w aplikacji „Mój T-Mobile” lub poprzez wysłanie bezpłatnego SMS-a o treści „HF” na numer 80800.

Następnie po zleceniu uruchomienia pakietu, w ciągu 72 godzin klient otrzyma potwierdzenie przyznania bezpłatnych gigabajtów. Abonenci operatora mogą korzystać z dodatkowych gigabajtów do momentu wystawienia kolejnej faktury, zaś klienci ofert na kartę oraz MIX przez tydzień.

