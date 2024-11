Skrzynki na listy idą w odstawkę. Zobacz, gdzie skorzystasz z e-Doręczeń

Od 1 stycznia zostanie powszechnie uruchomiony publiczny system e-Doręczeń. Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, gdzie skorzystamy z nowej usługi, przypomina też o ważnym warunku, jaki należy spełnić.

Już niebawem, bo od 1 stycznia 2025 r., w Polsce zaczną powszechnie obowiązywać e-Doręczenia, czyli elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Niestety, nie w każdym przypadku będzie można z nich skorzystać po nowym roku. System e-Doręczeń wdrażany jest etapami, a po ostatniej nowelizacji ustawy został wprowadzony okres przejściowy, który może potrwać nawet do 2029 r.

Wśród urzędów, które wprowadzą e-Doręczenia znajdą się m.in. urzędy miast i gmin, ośrodki zdrowia, urzędy skarbowe czy przedstawiciele zawodów zaufania publicznego. Z każdą z tych jednostek obywatele będą mogli wymieniać się pismami bezpłatnie, bez wychodzenia z domu, a załatwianie spraw administracyjnych stanie się dużo łatwiejsze.

Z jakim urzędem załatwisz sprawy administracyjne mailowo?

Od 1 stycznia 2025 r. większość urzędów będzie musiała umożliwić korespondencję poprzez e-Doręczenia, dzięki czemu obywatele będą mogli odbierać z nich doręczenia elektroniczne, jak i wysyłać pisma w tej formie. Na liście podmiotów objętych tym obowiązkiem znalazły się:

urzędy miast i gmin,

starostwa,

urzędy skarbowe,

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS),

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS),

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ),

publiczne szpitale, przychodnie i ośrodki zdrowia,

uczelnie wyższe, szkoły, przedszkola, żłobki,

instytucje pomocy społecznej,

ministerstwa.

Do założenia skrzynek do e-Doręczeń zobowiązani będą od 1 stycznia 2025 r. również przedstawiciele wybranych zawodów zaufania publicznego: notariusze, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi, doradcy restrukturyzacyjni i rzecznicy patentowi.

Funkcjonowanie nowego systemu reguluje Ustawa o doręczeniach elektronicznych. Zgodnie z jej zapisami dłuższy czas na wprowadzenie e-Doręczeń mają m.in. sądy i prokuratura, organy ścigania, służba więzienna oraz inne jednostki zajmujące się wymiarem sprawiedliwości. W tych instytucjach nowe narzędzie do korespondencji zostanie wprowadzone 1 października 2029 roku.

Już dziś załóż skrzynkę do e-Doręczeń

Upowszechnianie e-Doręczeń oznacza w praktyce, że wszystkie urzędowe pisma i decyzje będzie można odbierać oraz nadawać w formie elektronicznej. Aby jednak swobodnie korzystać z tego narzędzia, należy założyć skrzynkę do e-Doręczeń i uzyskać adres do e-Doręczeń – nie jest to e-mail, lecz specjalny adres w systemie ePUAP. Taki adres może mieć przykładową formę np. AE:PL-60379-78510-ADETH-21.

Skrzynkę można utworzyć już dzisiaj. W tym celu wystarczy złożyć wniosek poprzez stronę https://www.gov.pl/web/e-doreczenia, podając swój kontaktowy adres e-mail oraz adres fizyczny do korespondencji. W kolejnym kroku wniosek trzeba będzie podpisać elektronicznie – można to zrobić profilem zaufanym, e-dowodem lub podpisem kwalifikowanym. Informację o utworzeniu adresu e-Doręczeń oraz instrukcję, jak aktywować skrzynkę, wnioskodawca otrzyma na adres e-mail podany we wniosku. Można też to zrobić od razu, finalizując składanie wniosku. Skrzynka powinna być od razu aktywna.

Źródło zdjęć: Shutterstock

Źródło tekstu: Ministerstwo Cyfryzacji, opracowanie własne