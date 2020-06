Czeka na ciebie darmowe 5 GB – w aplikacji „Mój T-Mobile”

Zbliża się kolejny w tym roku długi weekend, a wraz z nim kolejna edycja akcji Happy Fridays. Tym razem jednak operator nie zaskakuje nas niczym oryginalnym, jak to było w poprzednie piątki, i oferuje paczkę danych.

Zobacz: 5G T-Mobile coraz szybsze w regulaminach. Nowa MagentaBIZNES

Na zbliżający się długi weekend T‑Mobile przygotował dla swoich klientów kolejny bonus w akcji Happy Fridays. Operator oferuje paczkę bezpłatnych 5 GB, którą użytkownicy mogą odebrać w aplikacji „Mój T‑Mobile” od 12 do 14 czerwca.

Zobacz: T-Mobile też uruchomi komercyjną sieć 5G. Start 9 czerwca!

Operator zachwala, że internet mobilny jest pomocny przy zawodowych obowiązkach, na przykład wideokonferencjach, ale ułatwia także przyjemności, jak oglądanie seriali czy wykonywanie treningów z odpowiednimi aplikacjami. Dlatego też na czerwcowy weekend znów pojawia się paczka 5 GB, a nie na przykład audiobooki.

Zobacz: 9. urodziny T-Mobile i 9 smartfonów z obniżoną ceną

Pakiet, dostępny w Happy Fridays, jest skierowany do zarówno dla klientów korzystających z abonamentu w T-Mobile, jak i dla użytkowników ofert MIX oraz na kartę. Bonusowa paczka danych będzie czekać na zainteresowanych w aplikacji „Mój T‑Mobile” przez cały weekend – od piątku 12 czerwca do niedzieli 14 czerwca do końca dnia. Aktywacja jest bardzo prosta – po zleceniu uruchomienia pakietu, w ciągu 72 godzin klient otrzyma potwierdzenie przyznania bezpłatnych gigabajtów. Osoby zainteresowane bonusem mogą również odebrać darmowe gigabajty, wysyłając SMS o treści HF na bezpłatny numer 80800.

Abonenci operatora mogą korzystać z dodatkowych gigabajtów do momentu wystawienia kolejnej faktury, zaś klienci ofert na kartę oraz MIX przez tydzień.

Zobacz: T-Mobile pozwala testować dekoder z Netflixem przez miesiąc bez zobowiązań