Podejrzane wiadomości SMS? Teraz możesz je zgłosić

CERT Orange Polska uruchomił numer 508 700 900, na który można zgłaszać podejrzane wiadomości i strony. Chodzi o spam w SMS-ach i komunikatorach, zawierający linki i reklamy prowadzące do fałszywych witryn. To obecnie jedne z najbardziej powszechnych zagrożeń w sieci.

SMS-y phishingowe to prawdziwa plaga, z którą bardzo trudno walczyć. Atakowani Polacy tracą przez to cenne dane osobowe i dostępowe, często także pieniądze. Wiadomości ze spamem zawierają linki, np. do fałszywych serwisów płatności, a wpisanie danych logowania na takiej stronie grozi utratą środków z konta.

Kolejnym zagrożeniem są masowo wyświetlane reklamy prowadzące np. do fałszywych serwisów inwestycyjnych, giełd kryptowalut czy linki przekazywane za pośrednictwem komunikatorów, jak np. odbiór przesyłki lub pieniędzy.

Nawet do 200 blokowanych domen phishingowych dziennie? Może być ich więcej! Jeśli trafił do Ciebie SMS kierujący do podejrzanej strony, albo nie chcesz klikać, bo nie masz pewności - prześlij go do nas. Nr 508 700 900 jest dla Was (darmowy dla klientów Orange i nju). — CERT Orange Polska (@CERT_OPL) March 20, 2023

CERT Orange Polska podjął nowe działania, mające ograniczyć zasięg i skutki takich oszustw. Kluczowe jest jak najszybsze zablokowanie docelowej strony.

Zdarza się, że jednego dnia blokujemy blisko 200 domen phishingowych. Skala zjawiska jest ogromna, dlatego stawiamy na prosty i szybki sposób zgłaszania fałszywych stron i wiadomości poprzez przekazanie ich na numer 508 700 900

– wyjaśnia Robert Grabowski, szef CERT Orange Polska.

Uruchomiony właśnie numer 508 700 900 służy tylko do obsługi SMS-ów i nie można na niego zadzwonić. Link z przekazanej wiadomości automatycznie trafi do systemów bezpieczeństwa Orange Polska. Po potwierdzeniu, że strona, do której kieruje, służy do wyłudzania danych, dostęp do niej zostanie zablokowany. W sytuacjach wymagających dodatkowych wyjaśnień wiadomością zajmie się ekspert CERT Orange Polska, który przeprowadzi analizę zgłoszenia.

Wysłanie wiadomości na 508 700 900 jest darmowe dla klientów Orange i nju mobile.

CERT Orange Polska przypomina o podstawowy zasadach bezpieczeństwa. Pierwsza to niepoddawanie się emocjom i nieklikanie bez zastanowienia w linki w komunikatorach, SMS-ach i fałszywych reklamach. Dane logowania należy wpisywać tylko po dokładnym sprawdzeniu adresu strony, trzeba tez pamiętać o używaniu mocnych haseł i jeśli tylko jest taka możliwość - korzystać z uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Źródło zdjęć: Shutterstock, Orange Polska

Źródło tekstu: Orange Polska