Canal+ proponuje Internet Domowy MAX. Do oglądania bez końca

Canal+ wprowadził nową ofertę dostępu do Internetu Domowy Max. W jej ramach otrzymamy 200 GB transferu danych miesięcznie oraz dodatkowo nielimitowany transfer w serwisie Canal+ online oraz w nocy.

Taryfa internetowa DOMOWY MAX zawiera pakiet 200 GB, po zużyciu którego prędkość transmisji danych jest obniżana. Jak jednak zapewnia Canal+, w odróżnieniu od wielu innych taryf do użytku domowego, oferta nie jest ograniczona do danego obszaru (na przykład jednego nadajnika) – pakiet danych jest dostępny w pełnej prędkości do jego limitu na terenie całego kraju.

Wskazany powyżej limit danych nie obowiązuje w przypadkach korzystania z CANAL+ online i streamingu oraz pobierania materiałów dostępnych w serwisie. Nielimitowane jest również korzystanie z Internetu w nocy, w godzinach od 23:45 do 8:45.

Oferta internetowa 200 GB dostępna jest w cenie 69,99 zł miesięcznie. W obecnej promocji klienci otrzymują pierwsze dwa miesiące za darmo. Decydując się na zakup Internetu w pakiecie DOMOWY MAX razem z ofertą telewizji satelitarnej zapłacimy 10 zł mniej, czyli 59,99 zł miesięcznie (promocja 2 bezpłatnych miesięcy nie ma wtedy zastosowania).

Pakiet internetowy można kupić razem z routerem D-Link DWR 961 z obsługą Wi-Fi 5 GHz. Opłata za router jest jednorazowa (479 zł) lub doliczona do abonamentu (25 zł miesięcznie). Umowa zawierana jest na 24 miesiące. Cena abonamentu uwzględnia rabat w wysokości 10 zł miesięcznie. Więcej informacji o ofercie można znaleźć w punktach sprzedaży, na infolinii CANAL+ oraz na stronie canalplus.pl.

Canal+ korzysta z infrastruktury telekomunikacyjnej operatora sieci Play.

Źródło zdjęć: uslatar / Shutterstock.com

Źródło tekstu: Canal+