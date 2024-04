Biedronka kusi smartfonem za grosze. Taniej nie kupisz

Biedronka wystartowała z nową okazją na tanią elektronikę. Tym razem można kupić TECNO Pop 7 z ceną o 30% niższą. Dzięki tej obniżce urządzenie staje się jednym z najtańszych smartfonów w Polsce. Z oferty skorzystamy w sklepie Biedronka Home.

W Biedronka Home ruszyła promocja na smartfon TECNO Pop 7. Standardowo ten model kosztuje 399 zł, ale dzięki nowej promocji sklepu można go mieć za jedyne 279 zł. To być może najniższa w tej chwili cena za smartfon dostępny w oficjalnej dystrybucji.

Jak wskazuje cena, TECNO Pop 7 nie należy do modeli z najwyższej półki, ale taki zakup może być dobrym pomysłem dla tych, którzy potrzebują po prostu smartfonu do dzwonienia z możliwością okazyjnego odpalenia aplikacji czy zajrzenia do internetu.

TECNO Pop 7 jest wyposażony w ekran IPS o przekątnej 6,6 cala w rozdzielczości HD+ (1612 x 720). Moc do pracy dostarcza układ Unisoc SC9863A1(4x 1,6 GHz Cortex-A55, 4x 1,2 GHz Cortex-A55), któremu pomaga 2 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna ma natomiast 64 GB. Smartfon zapewnia łączność 4G, Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 5.0, oferuje lokalizację GPS i GLONASS, ma też radio FM oraz wyjście słuchawkowe 3,5 mm. Z tyłu obudowy o grubości 8,9 mm znajduje się czytnik linii papilarnych.

Główny aparat ma rozdzielczość 8 Mpix, a zdjęcia selfie wykonamy w rozdzielczości 5 Mpix. Energii dostarcza akumulator 5000 mAh z ładowaniem 10 W. Wszystkim zarządza Android 12.

TECNO Pop 7 w Biedronka Home oferowany jest w kolorze czarnym Endless Black. Z okazji można skorzystać do 23 kwietnia pod adresem https://home.biedronka.pl/flash-deal.

marzec 2023 8.9 mm grubości 2 GB RAM 64 GB, microSD - 8 Mpix + 0.08 Mpix + 5 Mpix 6.6" - IPS LCD (720 x 1612 px, 267 ppi) - Android v.12.0 5000 mAh, USB-C

