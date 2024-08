Leć do Biedronki. Sporo taniej elektroniki do wyrwania

Biedronka przygotowała nowy zestaw taniej elektroniki, który można od dzisiaj kupić w sklepach tej sieci w atrakcyjnych cenach. Na przykład smart-zegarek marki Forever może być Twój za jedyne 99 zł.

Biedronka, jedna z najpopularniejszych sieci sklepów w Polsce, po raz kolejny zaskakuje swoich klientów atrakcyjną ofertą elektroniki w przystępnych cenach. Wśród produktów, które można znaleźć na półkach, wyróżnia się kilka pozycji, które przyciągną uwagę zarówno miłośników nowoczesnych gadżetów, jak i tych, którzy poszukują praktycznych akcesoriów do codziennego użytku.

Smartwatch Forever za 99 zł

Na czoło tej oferty wysuwa się Forever Smartwatch, dostępny za jedyne 99 zł. To urządzenie, pomimo swojej niskiej ceny, oferuje wiele funkcji, które sprawiają, że może to być doskonały wybór dla osób dopiero rozpoczynających swoją przygodę z inteligentnymi zegarkami. Smartwatch umożliwia monitorowanie aktywności fizycznej, takich jak liczba kroków, spalone kalorie oraz jakość snu. Dodatkowo, użytkownicy mogą odbierać powiadomienia z telefonu, a także kontrolować muzykę bezpośrednio z nadgarstka. Wszystko to w eleganckiej obudowie, która pasuje zarówno do codziennych, jak i bardziej formalnych stylizacji.

Ładowarka sieciowa Setty za 12,99 zł

Dla osób poszukujących tanich, ale solidnych akcesoriów, Biedronka proponuje ładowarkę sieciową Setty za jedyne 12,99 zł. To proste, ale niezawodne urządzenie, które powinno znaleźć się w każdym domu czy biurze. Dzięki uniwersalnemu złączu USB, ładowarka jest kompatybilna z większością dostępnych na rynku smartfonów i tabletów. Jej kompaktowy rozmiar sprawia, że łatwo ją zabrać ze sobą w podróż, a wysoka jakość wykonania gwarantuje długie użytkowanie.

Powerbank Setty za 49,90 zł

W ofercie Biedronki znajdziemy również powerbank Setty o pojemności 5000 mAh, dostępny za 49,90 zł. To idealne rozwiązanie dla osób, które często podróżują lub korzystają z telefonu poza domem przez dłuższy czas. Powerbank zapewnia dodatkową energię, która może być kluczowa w awaryjnych sytuacjach, gdy bateria w smartfonie zbliża się do wyczerpania. Niewielkie rozmiary urządzenia sprawiają, że można je łatwo przenosić w kieszeni lub torbie, a jego estetyczny wygląd stanowi dodatkowy atut.

Głośnik Bluetooth Forever za 79,90 zł

Muzyczni entuzjaści powinni zainteresować się głośnikiem Bluetooth Forever, który jest dostępny w Biedronce za 79,90 zł. To kompaktowe urządzenie ma zapewnić czysty dźwięk i stabilne połączenie bezprzewodowe, czyniąc je dobrym towarzyszem na wakacje, spotkania ze znajomymi czy relaks w domu. Głośnik wyposażony jest w akumulator, który umożliwia długie godziny odtwarzania muzyki bez konieczności częstego ładowania.

Kabel do telefonu Setty za 12,99 zł

Kolejną propozycją jest kabel do telefonu marki Setty, który można nabyć za 12,99 zł. Jest on dostępny w kilku wersjach, dzięki czemu użytkownicy mogą dopasować go do swojego urządzenia, niezależnie od tego, czy posiadają telefon z Androidem czy iPhone'a. Solidna konstrukcja kabla ma zapewnić długotrwałe użytkowanie, a odpowiednia długość umożliwia wygodne ładowanie i synchronizację danych.

Źródło zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Biedronka

Źródło tekstu: Biedronka