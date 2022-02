AliExpress zapłaci za recenzje produktów

Gigant e-commerce chce zachęcić użytkowników do udzielania się na łamach dostępnej w aplikacji sklepu platformy społecznościowej.

AliExpress już od dłuższego czasu prowadzi program poleceń, w ramach którego każdy użytkownik może zarabiać na linkach. Jeśli zakup zostanie dokonany właśnie z Twojego odnośnika, w zamian otrzymujesz drobną prowizję do wypłaty na konto bankowe. Proste.

Teraz jednak serwis postanowił system ten urozmaicić, a konkretniej rozszerzyć o tablicę społecznościową dostępną w oficjalnej aplikacji. Jak ogłoszono, prowizję otrzymają również ci wszyscy, którzy udostępniają na AliExpress filmy bądź zdjęcia z krótkimi recenzjami. Premiowane będą tak wszystkie zakupy dokonane po bezpośrednim przejściu z postu do opiniowanego towaru.

Stawki wynagrodzeń nie zostały wprawdzie ujawnione, ale można podejrzewać, że będą one zbliżone do tych obowiązujących w klasycznej afiliacji. Firma na zachętę mówi bowiem o nawet 90 proc., ale dokładnie to samo słyszeliśmy już wcześniej.

Niestety, jest też inny znak zapytania, i to zdecydowanie mniej przyjemny. Na razie poszerzona akcja afiliacyjna obejmie jedynie Rosję, gdzie po serii zamkniętych testów ma wystartować w II kwartale br. Wybór lokalizacji bez wątpienia nie jest przypadkowy, bo, jak wynika z oficjalnych statystyk, mowa o jednym z liderów pod względem miesięcznej liczby opinii, których liczba przekracza nawet 200 tys. – ale to nie reguluje sytuacji w innych krajach, w tym w Polsce.

Czy możliwość monetyzacji recenzji w AliExpress trafi również nad Wisłę? Tego na tym etapie nie wiemy, choć szanse są, bo przecież klasyczna afiliacja działa u nas bezproblemowo.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock (Marko Aliaksandr)

Źródło tekstu: AliExpress, oprac. własne