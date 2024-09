Action rzuca petardę. Ten sprzęt to hit tego roku

Wielki hit Action powraca w nowej, jeszcze lepszej promocji. Popularna sieć sklepów po raz kolejny obniżyła cenę za lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder. To sprzęt, który przyda się o każdej porze roku.

Sieć sklepów Action zdobywa coraz większą popularność za fenomenalny wybór niedrogich, atrakcyjnych jakościowo produktów, które nie są bynajmniej „tanią chińszczyzną”. Duża część oferty firmowana jest przez uznane marki i tak też jest w przypadku lokalizatora Smart Finder holenderskiej firmy Fresh ‘n Rebel.

Lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder już po raz kolejny pojawia się w promocji Action – ale teraz jest dostępny w najniższej cenie, jaką udało nam się zaobserwować. Ostatnio, w połowie wakacji, ten przydany gadżet kosztował 26,95 zł, co już było nie lada gratką. Teraz jest jeszcze taniej – wystarczy przygotować tylko 24,99 zł.

Smart Finder: sposób na zgubiony plecak lub… psiaka

Fresh ‘n Rebel Smart Finder trafiał do promocji Action w wakacje, bo to w letnie miesiące ten gadżet może przynieść najwięcej korzyści – podczas podróży, gdy istnieje ryzyko zagubienia plecaka, walizki czy torby. Tak naprawdę jednak takie urządzenie sprawdzi się przez cały rok.

Holenderski lokalizator pozwala namierzyć cenne przedmioty w domu, jak i na całym świecie. Wystarczy go przymocować do walizki, torby podróżnej, kluczy, portfela, roweru. Lokalizator pozwoli także odnaleźć psa czy kota, jeżeli gdzieś się zagubi. Nie chodzi więc tylko o wakacyjne podróże – to się przyda przez cały rok.

Jest jednak pewien haczyk. Fresh ‘n Rebel Smart Finder to lokalizator dla użytkowników sprzętu Apple. Niestety, z Androidem nie będzie działał.

Jeżeli jednak jesteś posiadaczem sprzętu z jabłkowym logo, to lokalizator pozwoli ci łatwo odszukać zagubiony przedmiot lub domowego zwierzaka na mapie – wystarczy odpalić systemową aplikację Apple „Znajdź” na iPhonie, iPadzie, komputerze Mac lub w aplikacji na smartwatchu Apple.

Gadżet Fresh ‘n Rebel Smart Finder został także wyposażony we wbudowany głośnik emitujący sygnały dźwiękowe – można go więc szybko namierzyć, gdy jest gdzieś w zasięgu, na przykład po zawieruszeniu kluczy w mieszaniu.

Obudowa Fresh ‘n Rebel Smart Findera jest odporna na pył i działanie wody zgodnie z normą IP67, więc lokalizator nie zamilknie w deszczu lub po zalaniu. Za długi czas pracy odpowiada wymienna bateria pastylkowa CR-2032, do kupienia w każdym sklepie.

Do wyboru są kolory: czarny, zielony, fioletowy i biały. Lepiej się pospieszyć – nowa promocja Action na lokalizator Fresh ‘n Rebel Smart Finder w najniższej cenie obowiązuje tylko do 17 września.

Fresh ‘n Rebel Smart Finder znajdziecie na stronie sklepu Action, gdzie można też wyszukać gadżet w stacjonarnych sklepach w najbliższej okolicy.

