a2mobile chce przyciągnąć graczy. Ma w tym pomóc nowa subskrypcja

a2mobile zaprezentował nową ofertę skierowaną do graczy. a2mobile Gaming ma stałą, niewysoką opłatę za nielimitowane połączenia i wiadomości do wszystkich oraz dużą paczkę gigabajtów. Co miesiąc można też liczyć na dodatkową gotówkę do wydania w sklepie cyfrowym, na przykład na gry.