Tanie smartfony ZTE są teraz jeszcze tańsze. Na komunijny prezent jak znalazł

Co obecnie jest jednym z najpopularniejszych prezentów na komunię? Oczywiście smartfon. Na tę okazję firma ZTE przygotowała specjalną promocję, w ramach której wybrane budżetowe modele można kupić w znacznie niższej cenie.

Smartfony ZTE Blade to atrakcyjne cenowo smartfony, zbalansowanych pod kątem stosunku ceny do jakości. Charakteryzują się one estetycznym designem oraz parametrami technicznymi odpowiednio dobranymi do poziomu cen. Rabatem objęte są zarówno najtańsze modele, jak i te nieco lepiej wyposażone, ale wciąż kosztujące niewiele. Jest wśród nich na przykład dobrze wyglądający ZTE Blade V50 Design z 8 GB RAM-u, 256 GB pamięci masowej, 6.6-calowym wyświetlaczem FullHD+, baterią 5000 mAh z szybkim ładowaniem 22,5 W czy aparatem o rozdzielczości 50 Mpix.

październik 2023 207 g, 8.3 mm grubości 8 GB RAM 256 GB, microSD - 50 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.6" - IPS LCD (1080 x 2408 px, 400 ppi) Unisoc T606, 1,60 GHz Android v.13.0 5000 mAh, USB-C

Model Kolory Cena po rabacie Cena regularna Rabat ZTE Blade A53+ 2/64 GB Szary 249 zł 349 zł 90 zł ZTE Blade A71 3/64 GB Niebieski 279 zł 399 zł 120 zł ZTE Blade A53 Pro 4/64 GB Niebieski 299 zł 449 zł 150 zł ZTE Blade A72s 3/128 GB Szary, niebieski 379 zł 499 zł 120 zł ZTE Blade A73 4/128 GB Czarny, niebieski 399 zł 449 zł 50 zł ZTE Blade V40 Design 4/128 GB Szary 429 zł 549 zł 120 zł ZTE Blade V50 Design 8/256 GB Czarny, Fioletowy 599 zł 699 zł 100 zł



Dodatkowo, promocją objęty został również gamingowy smartfon Nubia Neo 5G. Za 799 zł (100 zł taniej w stosunku do ceny regularnej) można kupić wydajny i wyjątkowy smartfon adresowany do graczy, wyposażony w 8 GB RAM-u i 256 GB pamięci masowej, ekran FullHD+ 120Hz, 8-rdzeniowy procesorem 6 nm z zegarem 2,7 GHz oraz główny aparat fotograficzny o rozdzielczości 50 Mpix.

czerwiec 2023 192 g, 7.98 mm grubości 8 GB RAM 256 GB - 50 Mpix + 2 Mpix + 8 Mpix 6.6" - IPS LCD (1080 x 2408 px, 400 ppi) Unisoc T820, 2,70 GHz Android v.13.0 4500 mAh, USB-C

Oferta ZTE obowiązuje do 12 maja 2024 roku. Można z niej skorzystać u najważniejszych partnerów ZTE, takich jak x-kom oraz Media Expert, a także w oficjalnym sklepie producenta na stronie zteshop.pl.

