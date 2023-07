Jedziesz na wakacje? Nie zapomnij o mobilnym routerze

Lato to czas wakacji, a więc również urlopów i wyjazdów wypoczynkowych. Na kempingu, nad morzem czy w odwiedzanych miastach wielu z nas chce być zawsze online. Do tego przydać się może router mobilny, taki jak ZTE MF79U.

Smartfony i tablety są coraz bardziej zaawansowane pod względem łączności, ale często nie mogą być wykorzystywane do wszystkich zadań jednocześnie. Routery mobilne z kolei mają wiele do zaoferowania. Jednym z nich jest model ZTE MF79U. To proste w instalacji urządzenie, do którego wystarczy włożyć kartę SIM i podłączyć je do zasilania poprzez złącze USB.

Dzięki minimalistycznej konstrukcji, router ZTE zmieści się on bez problemu w kieszeni, torebce lub schowku w aucie. Może to więc być idealne rozwiązanie dla osób, które podróżują z lekkim bagażem lub chcą łatwo i szybko połączyć się z Internetem w każdym miejscu i o każdej porze.

Stabilność transferu danych to kolejny atut ZTE MF79U, na który zwraca uwagę jego producent. Dzięki powszechnie dostępnej w całym kraju technologii LTE, router oferuje połączenie z prędkością do 150 Mb/s, które umożliwia płynne przeglądanie stron internetowych, oglądanie filmów czy granie w proste gry online. Z kolei dzięki obsłudze Wi-Fi, router pozwala na bezprzewodowe połączenie z Internetem do 10 użytkownikom jednocześnie.

Możliwość użycia routera jako pamięci zewnętrznej USB jest również czynnikiem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze routera mobilnego. ZTE MF79U ma gniazdo na kartę pamięci microSD, dzięki któremu możemy z łatwością przechowywać i udostępniać różne pliki, takie jak zdjęcia czy filmy. To szczególnie przydatne, gdy nie mamy dostępu do innej formy pamięci masowej, takiej jak dysk zewnętrzny czy pendrive.

MF79U ma też minimalne wymagania dotyczące zasilania i uniwersalny port USB. Jesteś w drodze? Podłącz router do ładowarki samochodowej. Nie masz dostępu do sieci elektrycznej? Żaden problem, podłącz MF79U do dowolnego powerbanku i korzystaj z Internetu. Do działania wystarczy minimum energii z dowolnego źródła zasilania z USB.

Ostatnim, ale nie mniej istotnym atutem ZTE MF79U, jest jego wszechstronność. Router jest kompatybilny z systemami operacyjnymi Windows oraz iOS.

Dostępność i cena

Router ZTE MF79U jest dostępny w Polsce w cenie 179 zł.

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: ZTE