ZTE Axon 30 już do kupienia z Polski. Prawie siedem cali i aparat pod ekranem

Ruszyła oficjalna sprzedaż smartfonu ZTE Axon 30, który można kupić w internetowym sklepie producenta z dostawą do Polski. Urządzenie wyróżnia się ogromnym ekranem prawie 7 cali oraz ukrytym pod nim aparatem do selfie. Cena także zachęca.

ZTE Axon 30 to trzeci z modeli flagowej serii producenta, którą reprezentują też wyżej pozycjonowane telefony ZTE Axon 30 Pro i Axon 30 Ultra. Dostępna od wczoraj nowość ma słabszą specyfikację, ale też pewne ciekawe cechy, warte uwagi.

Telefon ZTE Axon 30 jest dostępny na stronie producenta pl.ztedevices.com, która przystosowana jest także dla polskich klientów. Polska jest też jednym z krajów europejskich, do których można zamówić ten model. Cena wariantu 8/128 GB to 499 euro (2270 zł), a wersji 12/256 GB – 599 euro (2723 zł). Strona producenta sugeruje dodatkowe dopłaty celne, jednak ponieważ ZTE ma swoje magazyny w wielu krajach Europy (np. w Czechach, Słowacji czy Niemczech), to VAT już nie będzie doliczany.

Zobacz: Asus ROG Phone 5 Ultimate debiutuje w Polsce. Ruszyła przedsprzedaż

ZTE Axon 30 – najważniejsze cechy

ZTE Axon 30 wyróżnia się ogromnym ekranem AMOLED o przekątnej 6,92 cala w proporcjach 20.5:9 i rozdzielczości 1080 x 2460. Częstotliwość wyświetlania to 120 Hz, a dotyku – 360 Hz. Matryca o 10-bitowej palecie zapewnia pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3 i odzwierciedla 1,07 mld kolorów. Ochrona wzroku przed niebieskim światłem gwarantowany jest przez certyfikat TUV.

Obudowa telefonu ma zaledwie 7,8 mm, całość waży 189 g. Tył Axona 30 wykonany jest z kompozytowego materiału polimerowego 3D, z nano teksturą z efektem holograficznym, który powoduje, że telefon połyskuje różnymi odcieniami. Multimedialne możliwości telefonu Axon 30 zwiększają głośniki stereo z systemem DTS:X Ultra i dźwiękiem 3D.

ZTE Axon 30 napędzany jest przez układ Snapdragon 870G z modemem 5G. Wydajność smartfonu i kulturę pracy gwarantować ma także potrójny system chłodzenia, składający się z dużej komory próżniowej chłodzonej cieczą, żelu termicznego i materiału kompozytowego na bazie miedzi grafenowej. Pamięć RAM LPDDR5 o wielkości 8 lub 12 GB można rozbudować wirtualnie z pamięci UFS 3.1 o kolejne 5 GB.

Sekcję fotograficzną tworzy główny aparat 64 Mpix (f/1,8), któremu towarzyszy aparat szerokokątny 8 Mpix (f/2,2, 120 stopni), aparat do makro 5 Mpix (f/2,4, 3 cm) i czujnik głębi 2 Mpix (f/2,4).

Ukryty pod ekranem aparat do selfie ma rozdzielczość 16 Mpix (f/2.0). Jest to druga, nowsza generacja tego rozwiązania, który zadebiutowało w modelu Axon 20. Tym razem podekranowy aparat został ulepszony, a za sprawne przełączanie warstw ekranu i ukrywanie obiektywu odpowiada osobny procesor obrazu.

Aparat w telefonie ZTE Axon 30 wyróżniają także ciekawe funkcje dodatkowe. Poza zestawem klasycznych filtrów jest to także możliwość importowania plików z tablicami 3D Lut, co pozwala na tworzenie spersonalizowanych zdjęć według upodobań użytkowników. Można na przykład zmienić kolor niektórych obszarów zgodnie z własnymi potrzebami. Rozbudowane efekty znajdziemy także po przełączenie się na kamerę.

Smartfon wyposażony jest w baterię 4200 mAh, która można naładować z mocą 65 W.

Zobacz: Vivo prezentuje trzy smartfony z serii X70 z optyką marki Zeiss

Zobacz: Oppo Reno6 5G i Reno6 Pro 5G debiutują w Polsce. Jakie ceny?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: ZTE

Źródło tekstu: wł.