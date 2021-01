Znamy cenę Honora V40

Wedle obecnych planów już za trzy dni pojawi się model Honor V40. Nie wiemy czy faktycznie do tego wreszcie dojdzie, ale przynajmniej poznaliśmy cenę nadchodzącego urządzenia.

Honor V40 to jeden z tych smartfonów, które pojawiają się, pojawiają i jakoś nie umieją się pojawić. Na szczęście nie doszło tu do powtórzenia historii Nokii 9, która debiutowała dwa lata. Chiński Honor już jednak kilka razy zmieniał datę premiery swojego najnowszego flagowca. Będzie to jednocześnie pierwszy telefon, z którym nie będzie miał nic wspólnego Huawei. Teraz właścicielem marki są regionalne władze Shenzhenu, czyli będziemy mieli unikalną okazję zakupu państwowego telefonu (w przypadku największych miast Chin ciężko mówić o samorządzie). Do premiery ma dojść już 22 stycznia.

Teraz dowiedzieliśmy się, że telefon będzie kosztować 3999 juanów, czyli około 2308 złotych. Tyle dokładnie będzie trzeba wydać na wersję z 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. W tej cenie klienci otrzymają też układ MediaTek Dimensity 1000+, akumulator 4000 mAh i wyświetlacz OLED o przekątnej 6,72 cala. Aparat przedni to pojedynczy sensor 32 Mpix, natomiast aparat główny będzie mieć 50 Mpix + 8 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix. Poza wariantem 128 GB pamięci wbudowanej możemy się też spodziewać takiego z 256 GB.

