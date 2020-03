Zginany smartfon Royole Flexpai 2 zadebiutuje 25 marca

Na rynku zginanych telefonów najwięcej słychać co prawda o serii Samsung Galaxy Fold czy Huawei Mate X, ale to nie są jedyne tego typu urządzenia an rynku. Niedługo sukcesora doczeka się Royole Flexpai.

O swoich zginanych smartfonach myślało wiele firm - Microsoft, Xiaomi, Vivo, Samsung, Huawei... I wszystkie nie tylko myślały, ale i pracowały, jednak tylko te dwie ostatnie firmy chciały zdobyć laur pioniera. Pierwszym autentycznie zginanym telefonem był jednak Royole Flexpai. Teraz możemy się spodziewać jego następcy. Chińskie donoszą, że stanie się to już 25 kwietnia.

Co wiemy na temat specyfikacji nadchodzącego urządzenia? Niestety na ten moment niewiele. Ptaszki śpiewają jednak, ze będzie ono mieć Snapdragona 865 z modemem 5G. Oznacza to, że jeśli Flexpai 2 zadebiutuje również poza Chinami, to będzie on najmocniejszym dostępnym dla nas zginanym telefonem.

Zobacz Składany smartfon Royole FlexPai kryje bardzo ciekawe wnętrze

Zobacz Można już zamawiać pierwszy składany smartfon. Royole FlexPai oficjalnie zaprezentowany na targach CES 2019

Źródło tekstu: mydrivers via gsmarena