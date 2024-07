x-kom znowu to zrobił. Legendarny sprzęt za pół ceny

W ofercie promocyjnej sklepu x-kom pojawiła się ponownie kultowa, 65-watowa ładowarka Silver Monkey QC-GAN65-SM. W naszych testach zdobyła ocenę 9,5/10, a teraz kosztuje grosze.

Ta ładowarka Silver Monkey to absolutny hit

65-watowa ładowarka Silver Monkey QC-GAN65-SM ma wymiary 30 × 46 × 97 mm. Jest więc porównywalna z ładowarkami dołączanymi do telefonów, jeśli nie mniejsza. Do tego ma 3 gniazda (2 x USB C i jedno USB A). Nie ma ryzyka, że w podróży nie będzie jak naładować któregoś z urządzeń – można podłączyć do 3 jednocześnie i zawsze znajdzie się odpowiedni kabel.

Dzięki zastosowaniu technologii opartej na azotku galu ładowarka pozostaje przy tym przyjemnie chłodna, pomimo swoich kompaktowych rozmiarów i masy zaledwie 115 gramów. To właśnie z takich ładowarek korzysta nasza redakcja podczas podróży służbowych — są idealnym balansem między mocą, masą i gabarytami, a w razie potrzeby udźwigną nawet ładowanie ultrabooka za sprawą standardu Power Delivery.



Ta jedna ładowarka z powodzeniem zastępuje trzy inne, a przy tym jest malutka i niezwykle poręczna podczas podróży.

Genialna promocja w x-kom

My kupowaliśmy swoje za ponad 100 zł, tymczasem w najnowszej promocji x-komu Silver Monkey QC-GAN65-SM został przeceniony za 119 zł do zaledwie 59 zł z kodem silver-monkey. To najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni i co tu dużo mówić — totalny hit.

Więcej o ładowarce przeczytać możecie w naszej szczegółowej recenzji autorstwa Anny Rymszy. Poniżej zaś znajdziecie linki do promocji x-komu dla dwóch wariantów kolorystycznych ładowarki.

