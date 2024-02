Xiaomi Watch 2 to nowy zegarek z Wear OS. Premiera wkrótce

Xiaomi Watch 2, bez wyróżnika „Pro”, to kolejna, zbliżająca się nowość chińskiej marki. Zegarek zadebiutuje prawdopodobnie na targach MWC 2024.

We wrześniu 2023 roku firma Xiaomi wprowadziła kilka nowych urządzeń AIoT, w tym smart zegarek Watch 2 Pro (na zdjęciu otwierającym). Urządzenie jest dostępne także w Polsce, a wkrótce dołączy do niego prostszy i tańszy model bez „Pro” w nazwie, czyli Xiaomi Watch 2.

Xiaomi Watch 2 niespodziewanie, przedpremierowo pojawił się w jednym z fińskich sklepów, a dodatkowych informacji dostarczył serwis WinFuture. Nowy smartwatch nie ma więc przed nami prawie żadnych tajemnic.

Cena Xiaomi Watcha 2 w fińskim sklepie wynosi 219 euro, czyli w Polsce zegarek mógłby kosztować 949 zł. Nie jest to mało, zważywszy, że za tyle można obecnie kupić model Watch 2 Pro, startujący w Polsce w cenie od 1099 zł.

Xiaomi Watch 2: czy warto?

Xiaomi Watch 2 to uproszczona wersja modelu Pro. Wygląda podobnie, ma zbliżone wymiary, ale na kopercie zabrakło efektownej i praktycznej obrotowej koronki. Zamiast tego są dwa płaskie przyciski. Koperta ma wymiary 47,6 x 45,9 x 11,8 mm i wykonana jest ze stopu aluminium (w modelu Pro jest to stal nierdzewna). Watch 2 co prawda zapewnia wodoszczelność 5 ATM (teoretycznie do 50 m), ale nie jest polecany jako zegarek do pływania. Do wyboru będą warianty kolorystyczne: czarny lub srebrny.

Xiaomi Watch 2 ma okrągły wyświetlacz AMOLED o przekątnej 1,43 cala i rozdzielczości 466 x 466. Wewnątrz pracuje procesor Snapdragon W5 + Gen 1 (4 nm), a łączność zapewnia Bluetooth 5.2, Wi-Fi i NFC. W przeciwieństwie do modelu Pro nie ma tu jednak wariantu z LTE.

Nie zabrakło za to pozycjonowania GNSS łączącego aż pięć systemów satelitarnych. Użytkownik zegarka będzie mógł monitorować aktywności w 150 dyscyplinach sportowych, a treningi wspierane są przez profesjonalne algorytmy AI. Wśród funkcji jest obowiązkowy pomiar tętna, a także monitorowanie nasycenia krwi tlenem, śledzenie snu z pomiarem oddechu czy pomiar stresu.

Obiecywany czas pracy wynosi 65 godzin, czyli 2,5 dnia.

Xiaomi Watch 2 pracuje pod kontrolą systemu Google Wear OS i oferuje dostęp do usług Asystent Google, Portfel Google, Sklep Play czy Mapy Google.

Zobacz: Samsung Galaxy Fit3 na wideo. Wygląda obłędnie

Zobacz: Xiaomi Redmi Watch 4: tani smart zegarek z GPS i HyperOS



