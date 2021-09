Xiaomi szykuje flagowca Redmi ze Snapdragonem 870 i ładowaniem 100 W

Xiaomi nie marnuje czasu – zbliża się premiera flagowej linii Xiaomi 11T, ale jednocześnie producent już przymierza się do stworzenia nowego, dobrze wyposażonego modelu swojej drugiej marki, Redmi. Najprawdopodobniej chodzi o Redmi K40S.

Xiaomi Redmi K40 miał swoją premierę w marcu, później seria ta obrosła w kolejne warianty, wprowadzane do sprzedaży także jako Xiaomi i Poco. Brakującym elementem układanki jest Redmi K40S, bo takiego modelu należy oczekiwać jesienią, analogicznie do zeszłorocznego K30S. Nie jest to jednak w 100% pewne, bo w tym roku Xiaomi nieco odeszło od dawnych podziałów modelowych, prezentując na przykład unikatowy Redmi K40 Gaming Edition.

Faktem jednak jest, że Xiaomi szykuje nowego Redmi z wyższej półki. Tak przynajmniej wynika z doniesień Digital Chat Station. Nowy telefon firmy otrzyma ekran AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości Full HD+ i odświeżaniu 120 Hz – taka konfiguracja to już niemal standardowy typ wyświetlacza w smartfonach Xiaomi.

Sercem nowego Redmi ma być układ Snapdragon 870, czyli ten sam, który trafił do podstawowego Redmi K40. Nowością ma być za to aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix, prawdopodobnie Sony IMX766.

Szczególną cechą zapowiadanego smartfonu Redmi jest także obudowa o pyło- i wodoszczelności zgodnej z normą IP68, czyli coś, czego dotąd nie było zbyt często w telefonach Redmi. Na obudowie znajdą się także symetrycznie umieszczone głośniki stereo, a telefon będzie się wyróżniał ponadprzeciętnymi możliwościami dźwiękowymi.

Największe emocje budzi zapowiedź ładowania o mocy 100 W, czego brakuje nawet w obecnych flagowcach Xiaomi, nie mówiąc już o marce Redmi.

Spodziewany Redmi K40S trafi wyłącznie na rynek chiński, ale zgodnie z taktyką Xiaomi, smartfon z czasem dotrze też w inne strony świata pod główną marką lub też jako Poco. Prezentacji nowego Redmi nie należy spodziewać się zbyt szybko – poprzednik K30S miał premierę w listopadzie, więc tym razem może być podobnie.

