Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition powstanie też w wersji ze Snapdragonem 870

Xiaomi chyba mocno wierzy w sukces gamingowej wersji Redmi K40, bo szykuje kolejny jego wariant. Po premierze bliźniaczego POCO F3 GT producent opracowuje wersję Redmi K40 Gaming Edition z procesorem Qualcomma.

Redmi K40 Gaming Edition miał swoją premierę pod koniec kwietnia w Chinach. Telefon wyposażony w ekran AMOLED 120 Hz o przekątnej 6,67 cala napędzany jest układem MediaTek Dimensity 1200 (6 nm, do 3 GHz, GPU Mali-G77 MC9), który wspiera nawet 12 GB pamięci RAM LPDDR4x. Szczególną cechą tego modelu są chowane triggery do gier, umieszczone na bokach obudowy. Smartfon otrzymał do tego dodatkowy układ chłodzenia i akumulator 5065 mAh z szybkim ładowaniem.

Redmi K40 Gaming Edition spotkał się w Chinach z dużym zainteresowaniem nabywców, bo 30 kwietnia, już w pierwszej minucie sprzedaży, rozeszło się ponad 100 tysięcy egzemplarzy tego modelu. Dalsze wyniki rynkowe nie są znane, ale widać, że producent jest z nich zadowolony, bo przygotował nowe wersje telefonu.

W poniedziałek w Indiach miała miejsce premiera POCO F3 GT, czyli przebrandowana edycja Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition skierowana na rynki poza Chinami. Smartfon praktycznie niczym się nie różni od pierwowzoru poza logotypem na obudowie.

Jednak na tym nie koniec. Z licznych doniesień na Weibo (m.in. podawanych przez Digital Chat Station) wynika, że Xiaomi szykuje wersję Redmi K40 Gaming Edition ze Snapdragonem 870 zamiast Dimensity 1200. Obydwa układy są porównywalne wydajnościowo, choć chipset Qualcomma powstał w litografii 7 nm. Składa się z ośmiu rdzeni, z których jeden, najbardziej wydajny taktowany jest na 3,2 GHz. Za grafikę odpowiada GPU Adreno 650.

W przeciekach nie pojawiają się dodatkowe informacje na temat specyfikacji technicznej, ale wszystko wskazuje na to, że to jedyna zmiana. Z nowym wariantem wiąże się jeszcze pewna jedna ciekawostka. Powstanie też nowa edycja kolorystyczny tego telefonu. Z grafik zapowiadających można wywnioskować, że urządzenie połączy kolor czarny z czerwonym. Oryginał poza gładkimi obudowami czarną, białą i srebrna doczekał się też specjalnego wydania Bruce Lee Special Edition z żółto-czarnym tyłem. Teraz być może powstanie analogiczna wersja z sugerowanymi na grafikach nawiązaniami do Transformersów.

