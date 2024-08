Redmi 14C: nowy budżetowiec Xiaomi udający flagowca

Xiaomi zaprezentowało nowy model Redmi 14C, przedstawiciela najtańszej serii telefonów marki. Urządzenie przyciąga wzrok ciekawym wyglądem i może się trochę kojarzyć z flagowcami.

Redmi 14C bez większego rozgłosu doczekał się prezentacji na globalnej stronie Xiaomi, a w najbliższych dnia trafi do sprzedaży na wybranych rynkach. Zgodnie z oznaczeniem, jest to przedstawiciel najtańszej linii telefonów marki Redmi, choć producent zrobił sporo, by trochę ukryć ten fakt. W oczy rzuca się ogromny, okrągły moduł fotograficzny z czterema oczkami. Początkowo takie duże wyspy były cechą rozpoznawczą foto smartfonów z najwyżej półki, teraz jednak coraz częściej taki element trafia do najtańszych telefonów, chociaż nie ma to żadnego uzasadnienia konstrukcyjnego i jest tylko elementem ozdobnym.

Zobacz: Poco C75 już niedługo. Xiaomi szykuje nowy telefon

Redmi 14C wygląda kosmicznie

Redmi 14C przyciąga też wzrok ciekawymi kolorami – poza wersją czarną Midnight Black dostępne będą też warianty: zielony Sage Green, biało-fioletowy Dreamy Purple oraz niebieski z białymi dodatkami Starry Blue, gdzie widać ozdobne akcenty inspirowane przestrzenią kosmiczną. Telefon też równo ścięte, przypominające metal ramki boczne, ale budżetowy charakter zdradza wycięcie na aparat w kształcie litery U.

Niestety, spojrzenie w specyfikację potwierdza, że mamy do czynienia z telefonem niższej klasy. Na plus wyróżnia się duży ekran IPS aż 6,88 cala, ale ma niską rozdzielczość tylko HD+ (1640x 720, 260 ppi). Maksymalna jasność sięga szczytowo 600 nitów, standardowo jest to 450 nitów.

Pod maską pracuje układ MediaTek Helio G81-Ultra (2 GHz, 12 nm), któremu pomaga pamięć RAM LPDDR4X o wielkości od 4 do 8 GB. Wewnętrzna eMMC 5.1 ma 128 lub 256 GB, można też dołożyć kartę microSD o pojemności do 16 GB. Smartfon zapewnia łączność LTE, Wi-Fi 5 i Bluetooth 5.4, na wybranych rynkach będzie dostępny z NFC. Na boku obudowy znalazł się czytnik linii papilarnych i wyjście audio 3,5 mm.

Imponująca rozmiarem wyspa aparatów kryje tylko dwa aparaty – główny 50 Mpix (f/1,8) oraz pomocniczy do głębi. Z przodu znalazł się aparat selfie 13 Mpix.

Akumulator 5160 mAh można ładować z mocą 18 W. Wszystkim zarządza Xiaomi HyperOS. Cena Redmi 14C pozostaje na razie nieznana, ale wiadomo, że będzie to jeden z tańszych tegorocznych modeli Redmi.

Zobacz: Xiaomi ma nowy smartwatch dla aktywnych. Kosztuje tylko 130 zł

Zobacz: Xiaomi wprowadza na globalny rynek nowy tablet Redmi

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Xiaomi