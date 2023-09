Xiaomi Redmi 13C: budżetowiec z aparatem 50 Mpix coraz bliżej

Budżetowa seria smartfonów Redmi C doczeka się wkrótce nowej odsłony w postaci modelu Redmi 13C. Znamy już pierwsze szczegóły tego urządzenia.

Ostatni przedstawiciel tej serii, Redmi 12C, wszedł na polski rynek w marcu 2023 r. Smartfon nie zachęcał specyfikacją, ale kusił w miarę przystępną ceną. Nowy Redmi 13C najprawdopodobniej będzie kontynuacją takiego podejścia.

Zobacz: Xiaomi wprowadza do Polski nowy tani smartfon. To Redmi 12C

Chociaż pełna specyfikacja Redmi 13C nie jest jeszcze znana, serwis MySmartPrice zamieścił rendery tego modelu.

W porównaniu do poprzednika telefon na pierwszy rzut oka wygląda na nieco wyższą półkę, co jest efektem powiększenia sekcji fotograficznej, która przypomina trochę flagowe modele Xiaomi. W dwóch okrągłych modułach mieszczą się w sumie trzy aparaty. Główny ma 50 Mpix, a upchane obok siebie jednostki to najprawdopodobniej czujnik głębi i aparat makro. Przedni aparat do selfie umieszczony jest w okrągłym wycięciu ekranowym.

Redmi 13C dostępny będzie w co najmniej trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej i jasnozielonej. W górnej części telefonu widać wyjście audio 3,5 mm.

Co kryje wnętrze obudowy, jeszcze nie wiadomo, ale przypomnijmy, że w Redmi 12C znalazł się ekran IPS o przekątnej 6,71 cala i rozdzielczości HD+. Sercem tego modelu jest układ MediaTek Helio G85 z towarzyszeniem do 6 GB pamięci RAM i do 128 GB pamięci wewnętrznej. Energię dostarcza akumulator 5000 mAh.

Główne cechy powinny pozostać niezmienne, więc w Redmi 13C należy oczekiwać ekranu w podobnym rozmiarze, jak również układu porównywalnej klasy. Z renderów wynika, że rozbudowana została za to sekcja foto.

Data premiery Redmi 13C pozostaje nieznana, ale wszystko wskazuje na to, że dojdzie do niej w najbliższych tygodniach.

