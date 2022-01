Xiaomi Redmi 10A przechodzi certyfikację

Już niedługo na rynku pojawi się smartfon Redmi 10A. Co tym razem szykuje Xiaomi? Będzie to naprawdę tani telefon.

Seria Xiaomi Redmi 10 pojawiła się w maju 2021, ale nie znaczy to, że widzieliśmy już wszystko, co ma ona do zaoferowania. Już niedługo pojawi się budżetowy Xiaomi Redmi 10A. Nowy smartfon będzie naprawdę tani, widać to już ze specyfikacji technicznej.

Teraz urządzenie pojawiło się w bazie benchmarków Geekbench i przeszło certyfikację amerykańskiej FCC. To o tyle ważne, że mamy pewność, że telefon nie będzie przeznaczony jedynie na rynek chiński. Sercem nowego modelu będzie MediaTek Helio G25.

Xiaomi Redmi 10A - czy to dobry telefon?

Redmi 10A będzie miał aż cztery różne warianty. Najtańsza z nich będzie miała 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej. Zobaczymy także warianty 3/32, 3/64 i 4/128. Systemem operacyjnym będzie Android 11. Takiego Androida przynajmniej miał telefon, który przeszedł testy Geekbench.

Osiągnął on tam wynik 791 punktów w teście jednego rdzenia 3630 w teście wielu rdzeni. Może się to wydawać naprawdę niesamowitym wynikiem. Jest jednak pewien haczyk - telefon przeszedł test poprzedniej generacji, a nie ten aktualny.

Zobacz: Xiaomi Poco F4 GT ujawnił się w bazie IMEI. Będzie też Poco F4 i Xiaomi 12X

Zobacz: Xiaomi z globalną premierą MIUI 13. Kiedy aktualizacja i dla kogo?

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xiaomi

Źródło tekstu: mysmartprice, wł