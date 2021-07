Xiaomi pokaże jutro produkty dla inteligentnego domu

Smartfony to za mało? Już jutro Xiaomi szykuje premierę swoich nowych produktów dla inteligentnego domu.

Xiaomi ma w swojej ofercie produkty z naprawdę wielu sektorów. Smartfony, laptopy, hulajnogi, oczyszczacze powietrza, maszyny do gotowania ryżu, opaski sportowe... Oczywiście największa oferta tego typu produktów jest w Chinach, jednak producent stopniowo wprowadza kolejne urządzenia do oferty na pozostałych rynkach. Już jutro Xiaomi szykuje konferencję prasową, na której pokaże on nowe produkty dla inteligentnego domu. Wydarzenie dotyczyć będzie całego świata, jednak niektóre zaprezentowane produkty mogą być dostępne tylko w konkretnych krajach.

Nie wiemy jednak co dokładnie Xiaomi planuje wtedy pokazać. Nie jest jednak wykluczone, że zobaczymy nowe oczyszczacze powietrza i odkurzacze - to bowiem najpopularniejsze produkty firmy z tego sektora poza Chinami. To jednak nie koniec wydarzeń w poniedziałek. Wtedy też Xiaomi szykuje dwudziestoczterogodzinną promocję na Poco M3 w wersji ze 128 GB pamięci wbudowanej. Telefon będzie wtedy kosztował 599 złotych (o 150 zł mniej niż przed promocją).

Zobacz: Xiaomi szykuje szybką promocję na POCO M3 128 GB

Zobacz: Co słychać u sąsiadów? Xiaomi wygrywa na rosyjskim rynku

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: xiaomi

Źródło tekstu: xiaomi, wł