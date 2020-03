Xiaomi pokaże bezprzewodowy powerbank

Przedwczoraj w Indiach należąca do Xiaomi marka Redmi zaprezentowała swoje najnowsze telefony Note 9 oraz Note 9 Pro. To jednak nie koniec wydarzeń zaplanowanych w Indiach. Pojutrze Xiaomi zaprezentuje tam kolejne urządzenie, którym najprawdopodobniej będzie bezprzewodowy powerbank. Hasło #CutTheCord i ikona ładowania może jeszcze ewentualnie wskazywać na ładowarkę, jednak większość mediów branżowych przychyla się do wersji z powerbankiem.

Wybór Indii jako miejsca nie jest ani trochę przypadkowy. To właśnie tam Xiaomi po długiej walce wyszedł an prowadzenie jako największy producent (wyprzedzając Samsunga), jednak teraz rozpaczliwie próbuje odegnać zagrożenie ze strony dynamicznie rozwijającego się tam Vivo. A jest o co walczyć - to drugi największy rynek świata.

One less wire to deal with.



Mi fans, it's time to #CutTheCord. All the power you need without any hassle.



Guess what this is. pic.twitter.com/bpDR6t21AU