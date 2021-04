Xiaomi pracuje nad nowymi tabletami. Na wyposażeniu 11-calowe ekrany i Snapdragony

Firma Xiaomi wypuściła na rynek ostatnie tablety w połowie 2018 roku. Wkrótce powinniśmy się doczekać następców tych urządzeń, co zapowiedział w lutym tego roku szef chińskiego producenta. W serwisie Weibo.com pojawiło się kilka informacji na temat nadchodzących modeli.

Ostatnie tablety firmy Xiaomi to modele Mi Pad 4 oraz Mi Pad 4 Plus z 2018 roku. Od ich wydania minęły prawi trzy lata, a następców wciąż nie ma. To ma się wkrótce zmienić, o czym w lutym poinformował Lei Jun. Szef Xiaomi nie powiedział nic więcej o nowych urządzeniach, ale w serwisie Weibo.com pojawił się wpis użytkownika kryjącego się pod nazwą Digital Chat Station, który zawiera kilka podstawowych danych nadchodzących tabletów. Możliwe, że będą to Mi Pad 5 oraz Mi Pad 5 Pro (lub coś podobnego).

Nowe tablety Xiaomi mają być wyposażone w 11-calowe wyświetlacze LCD o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli (16:10), który będzie w stanie wykryć 4096 poziomów nacisku. Obraz na ekranie będzie odświeżany z częstotliwością 120 Hz, natomiast częstotliwość próbkowania dotyku wyniesie 240 Hz.

Różnica między nadchodzącymi urządzeniami będzie wewnątrz obudowy. Słabszy model ma być napędzany chipsetem Qualcomm Snapdragon 780G z wbudowanym modemem X53 5G. Drugi model (Pro?) będzie z kolei wyposażony w układ kryjący się pod oznaczeniem SM8150-AC, czyli Snapdragona 855+ lub 860. Ostatnie układy nie potrafią wyświetlić obrazu z częstotliwością 120 Hz, jednak problem ten może zostać rozwiązany dzięki sterownikowi wyświetlacza Novatec.

Data premiery nowych tabletów Xiaomi nie jest jeszcze znana.

Źródło zdjęć: GSMArena

Źródło tekstu: Digital Chat Station (Weibo.com)