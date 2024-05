Xiaomi Mix Flip coraz bliżej. Wyciekła ważna informacja

Do sieci trafiły nowe informacje na temat Xiaomi Mix Fold. Telefon przeszedł w Chinach oficjalną certyfikację.

Xiaomi bynajmniej nie jest świeżakiem, jeśli chodzi o produkcję składanych smartfonów. W ofercie producenta znajdziemy trzy generacje modelu Mix Fold i choć jak do tej pory trudno mówić o nich jako o zawrotnym sukcesie, bez wątpienia były to ciekawe, pod wieloma względami wręcz imponujące urządzenia. Wygląda jednak na to, że w tym roku producent pójdzie w nieco innym kierunku, prezentując swojego pierwszego składaka z klapką.

Xiaoim Mix Flip będzie miał szybkie ładowanie

Xiaomi Mix Flip pojawił się w kilku dużych przeciekach. Najnowszy jest o tyle istotny, że pochodzi z chińskiej organizacji CCC, gdzie telefon przeszedł oficjalną certyfikację. Urządzenie znaleziono w bazie pod oznaczeniem 2405CPX3DC.

Niestety we wpisie nie znajdziemy wielu informacji na temat specyfikacji telefonu. Zamieszczono jedynie wzmiankę o mocy maksymalne mocy ładowania, która ma wynosić 67 W. Daleko od aktualnych rekordów, jednak w dalszym ciągu dużo więcej niż w przypadku konkurencyjnych urządzeń z rodziny Samsung Galaxy Z Flip.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że nowy składak Xiaomi będzie wyposażony w podwójny aparat z głównym modułem na bazie sensora OmniVision OV50E o rozdzielczości 50 Mpix oraz że na pokładzie prawdopodobnie pojawi się układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Bateria także ma być niczego sobie - w kuluarach mówi się o pojemności rzędu 4900 mAh, co w połączeniu z szybkim ładowaniem powinno być istotnym argumentem na korzyść Xiaomi Mix Flip.

Niestety na razie są to w większości niepotwierdzone plotki. O ich prawdziwości przekonamy się, kiedy urządzenie zostanie oficjalnie zaprezentowane, co powinno nastąpić już niebawem.

