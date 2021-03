Xiaomi Mi 11 Lite 4G i 5G – już wiemy o nich wszystko: specyfikacja i ceny

Już za kilka dni, 29 marca, Xiaomi pokaże nowe smartfony Mi 11 Pro i Mi 11 Ultra, wiele też wskazuje na to, że swoją premierę będzie miał też Xiaomi Mi 11 Lite w wersjach 4G i 5G. Znamy już niemal pełną specyfikację tych telefonów oraz ich ceny.

Doniesienia na temat Xiaomi Mi 11 Lite pojawiają się już od ponad dwóch miesięcy, stąd część specyfikacji wyciekła już wcześniej. Najnowsze informacje na ten temat stawiają kropkę nad „i” – znamy już dane techniczne, ceny i prasowe grafiki Xiaomi Mi 11 Lite.

Xiaomi Mi 11 Lite powstanie w wersjach 4G i 5G

Pojawiające się już wcześniej rendery Xiaomi Mi 11 Lite znalazły swoje potwierdzenie w oficjalnych, prasowych grafikach. Obydwa warianty Xiaomi Mi 11 Lite mają identyczne płaskie i lekkie obudowy o wymiarach 164 x 74 x 6 mm i wadze 150 g. Wyposażone zostały w ekrany AMOLED o przekątnej 6,55 cala, rozdzielczości Full HD+ (1080 x 2400) i proporcjach 20:9. Odświeżanie wyświetlaczy wynosi 90 Hz.

Pod obudową Xiaomi Mi 11 Lite w wersji 4G znajdzie się układ Snapdragon 732G (8 nm, GPU Adreno 618), natomiast wariant 5G otrzymał nowy układ Snapdragon 780G (5 nm). Jednostka ta złożona jest z dwóch rdzeni Cortex-A78 o taktowaniu 2,4 GHz i sześciu ortex-A55 z zegarem 1,8 GHz, a także GPU Adreno 642.

Przewidziane warianty pamięci RAM to 6 i 8 GB, a pamięci wewnętrznej UFS będzie 64 lub 128 GB. Obydwa modele zapewnią łączność Dual SIM, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), VoWiFi, Bluetooth 5.1, NFC, a także lokalizację GPS, GLONASS i Beidou, wyposażone będą także w złącze USB C. Dzięki obecności modemu Snapdragon X53 Xiaomi Mi 11 Lite 5G dodatkowo obsłuży najnowszy standard mobilnej komunikacji o teoretycznych prędkościach do 3,3 Gbps w pasmach do 6 GHz, a do tego pozwoli cieszyć się zaletami Wi-Fi 6.

Z telefonach znalazło się miejsce na złącze kart pamięci microSD i emiter podczerwieni, nie ma za to wyjścia audio 3,5 mm.

Potrójną sekcję fotograficzną w obydwu wariantach Xiaomi Mi 11 Lite tworzą aparaty 64 Mpix, szerokokątny 8 MPix 119° oraz tele 5 Mpix, którym wykonamy też zdjęcia makro.

Akumulator o pojemności 4250 mAh będzie można szybko podładować z mocą 33 W. Obydwa telefony wyjdą z Androidem 11 oraz MIUI 12.

Mi 11 Lite 4G ma być dostępny w kolorach: czarnym Boba Black, niebieskim Bubblegum Blue i brzoskwiniowym Peach Pink oraz cenach 279 euro (1295 zł) za wersję 6/64 GB i 329 euro (1530 zł) za model 6/128 GB.

Z kolei Mi 11 Lite 5G ma być dostępny w kolorach: czarnym Truffle Black, żółtym Citrus Yellow i miętowym Mint Green. Wyceniony został na 399 euro (1851 zł) za wersję 6/128 GB i 429 euro (1963 zł) za wariant 8/128 GB.

Źródło tekstu: WinFuture, fonearena