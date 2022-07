Xiaomi na lato: smartfony Redmi w niższej cenie po raz czwarty

Ruszyła czwarta odsłona letniej promocji Xiaomi. Tym razem w niższych cenach można kupić cztery modele smartfonów marki Redmi. Taniej można kupić również inne produkty chińskiej firmy, w tym telewizory, słuchawki i zegarki.

Pogoda zdecydowanie sprzyja wakacyjnym aktywnościom, dlatego Xiaomi przygotowało kolejną promocję, która pomoże utrwalić najlepsze momenty tego lata. Dodatkowo, w nowej ofercie, przy zakupie online dowolnego smartfonu, można nabyć słuchawki Redmi Buds 3 Lite za 29 zł – wystarczy wpisać w koszyku kod TOBRZMIDOBRZE.

Zobacz: Xiaomi POCO C40 debiutuje w Polsce. Pod maską bateria 6000 mAh

Zobacz: MIUI 14: oto nowości, jakie nadejdą w smartfonach Xiaomi

Najlepsze według Mi Fanów

Od piątku, 29 lipca 2022 roku, w promocji Xiaomi warto zwrócić uwagę na smartfony z rodziny Redmi Note 11. Według członków Mi Community, Note’y to najbardziej długowieczne ze smartfonów Xiaomi. Większość ich użytkowników korzysta z nich około trzech lat, zanim wymieni je na nowszy model.

Smartfony Redmi w niższej cenie

Czwarta fala letnich obniżek cen smartfonów Redmi obejmuje wymienione poniżej modele:

Redmi 9A to smartfon, który nie zrujnuje niczyjego portfela i nie zawiedzie podczas codziennego użytkowania. Niskie zużycie energii plus duża bateria 5000 mAh i efektowny ekran czynią z niego atrakcyjny wybór na początek dla każdego, a szczególnie na przykład dla dziecka jadącego na obóz czy kolonie lub jako zapasowy telefon na górskie wycieczki albo zagraniczne wyjazdy. Promocyjna cena wariantu 2/32 GB wynosi 599 zł (taniej o 50 zł).

Redmi 10C to solidny, lecz niedrogi smartfon z aparatem 50 Mpix, dużą przestrzenią na filmy i zdjęcia oraz pojemną baterią 5000 mAh. Procesor Snapdragon 680 i duży wyświetlacz o przekątnej 6,71 cala oraz wbudowany głośnik dużej mocy oznaczają świetny sprzęt na wakacje. Wariant 4/64 GB kupimy w promocji za 699 zł (taniej o 100 zł).

Redmi Note 11 jest dostępny w promocji w trzech wariantach pamięci i miejsca na dane. To smartfon klasy premium, co widać i czuć podczas użytkowania. Fantastyczny ekran AMOLED, aparat 50 Mpix, chłodzenie Liquid Cool, szybkie ładowanie 33 W i odświeżanie ekranu 90 Hz – to cechy, które naprawdę dają poczucie komfortu i bezpieczeństwa. W promocji dostępne są warianty 4/64 GB, 4/128 GB i 6/128 GB w cenach 949 zł (taniej o 100zł), 1049 zł (taniej o 100 zł) i 1199 zł (taniej o 50 zł).

Zobacz: Xiaomi Redmi Note 11 – test. Niszczator z posmakiem cebuli

Redmi Note 11 Pro to wersja „turbo”. Jeszcze lepszy aparat – 108 Mpix, jeszcze lepsze odświeżanie – 120 Hz, jeszcze szybsze ładowanie – 67 W. Seria Redmi Note to jedna z ulubionych kategorii smartfonów wśród fanów Xiaomi. Doskonała relacja jakości do ceny i niezawodność to cechy, których nie sposób nie cenić. A jeśli chodzi o cenę, to Redmi Note 11 Pro 6/128 GB kosztuje w promocji 1599 zł (taniej o 100 zł).

Nie tylko smartfony

W promocyjnej letniej ofercie Xiaomi znalazły się także telewizory, słuchawki, zegarki i inne produkty Smart Home z portfolio tej firmy. Kupując do salonu telewizor Mi TV P1 o przekątnej 50 cali, możemy teraz oszczędzić aż 800 złotych, gdyż zapłacimy za niego tylko 1699 zł. Podobnie z nieco mniejszym modelem Mi TV P1 43” – tu cenę obniżono o 600 zł do 1399 zł. Idealny do sypialni, kuchni lub gabinetu niewielki telewizor Mi TV P1 32” kosztuje teraz 799 zł, czyli o 400 zł mniej niż poza promocją.

Wyjeżdżając na wakacje nie musimy rezygnować z oglądania ulubionych seriali w serwisach streamingowych. Ułatwi nam to odtwarzacz multimedialny Mi TV Stick w cenie 189 zł. Z kolei o czystość mieszkania pod naszą nieobecność zadba autonomiczny robot sprzątający, czyli odkurzacz z funkcją mopowania na mokro Mi Robot Vacuum-Mop Pro – jest przeceniony o 560 zł i kosztuje teraz 1099 zł.

Ze szczegółami oferty promocyjnej Xiaomi można się zapoznać na stronach mi-home.pl, mi-store.pl oraz mimarkt.pl.

Zobacz: Huawei Nova Y90 – niedrogi smartfon, który obywa się bez Google’a

Zobacz: Goku przeszedł do Realme. I miał powody (test)

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl

Źródło tekstu: Xiaomi