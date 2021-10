Xiaomi Black Shark 4S (Pro) już dzisiaj

Już dzisiaj pojawią się nowe urządzenia z serii Xiaomi Black Shark 4S. Czego dokładnie się spodziewać? Na przykład bardzo, ale to bardzo szybkiego ładowania.

Xiaomi już dzisiaj zaprezentuje kolejną odsłonę swoich smartfonów z serii Xiaomi Black Shark. Poprzednicy dość tradycyjnie znaleźli się w gronie telefonów z najlepszymi osiągnięciami na rynku. Teraz do modeli 4 i 4 Pro dołączą telefony 4S i 4S Pro. Tuż przed premierą pojawiły się jeszcze ostatnie wycieki na temat nowych urządzeń. Na pewno sercem obu nadchodzących telefonów będzie układ Qualcomm Snapdragon 888+. To akurat nie jest żadnym zaskoczeniem, to przecież smartfony dla graczy. Gry mobilne to w Azji świętość, nikogo nie dziwią takie smartfony.

Pod względem akumulatora możemy się spodziewać pojemności 4500 mAh i bardzo szybkiego ładowania 120 W. Lepiej jednak taką szybkość uzmysłowi co innego - telefon do pełna naładujemy w 15 minut. Naprawdę. Wyświetlacz będzie miał natomiast odświeżanie 144 Hz. Seria Black Shark wzbogaci się dzisiaj jednak nie tylko o smartfony. Zobaczymy także prawdziwie bezprzewodowe słuchawki. Czym ma się charakteryzować wariant gamingowy? Cóż, zobaczymy już niedługo.

Źródło zdjęć: xiaomi

Źródło tekstu: sparrowsnews, wł