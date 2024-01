Wi-Fi wkracza w nową erę. Oto, wszystko co musisz wiedzieć

Certyfikacja Wi-Fi doczekała się cyferki 7 i topowe urządzenia będą niebawem oznaczane właśnie w ten sposób. Jako Wi-Fi 7. Omówmy krótko, co to oznacza w praktyce.

Po Wi-Fi 6 oraz 6E, nadszedł czas na Wi-Fi 7. Proste i logiczne, choć może nie do końca, gdyż urządzenia w najnowszym standardzie pojawiały się już w roku 2023. Fakt jest jednak taki, że dopiero teraz stowarzyszenie Wi-Fi Alliance, odpowiadające za certyfikację, sformalizowało to oznaczenie.

Jak każda nowość Wi-Fi 7 wprowadza szereg ulepszeń w stosunku do poprzednich wersji. W oficjalnym ogłoszeniu przeczytamy głównie komunały. Na przykład, że przepustowość rośnie, a opóźnienia maleją. Wyższa ma być przy tym niezawodność, natomiast niższe – zużycie energii. Ale cóż to oznacza w praktyce? Szczegółów dostarcza firma Qualcomm, której platformy FastConnect 7800 Mobile Connectivity System i Networking Pro Wi-Fi 7 zostały wykorzystane jako referencyjne.

Wi-Fi 7, czyli rekordy w paśmie 6 GHz

Qualcomm podkreśla, że Wi-Fi 7, mimo iż ponownie wykorzystuje pasmo 6 GHz, zwiększa szczytowe prędkości aż do 40 Gbps, czyli czterokrotnie. Do tego wykorzystuje nieznaną wcześniej technikę MLO (od ang. multi-link operation), która pozwala kompatybilnym urządzeniom na wykorzystywanie kilku pasm w jednym momencie, co powinno optymalizować wydajność w zatłoczonych środowiskach.

Oficjalnie Wi-Fi 7 zostało zaprojektowane ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb graczy i systemów rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Firma MediaTek, prezentując pierwsze chipy zgodne z tym standardem, już w 2022 roku użyła nieco metaforycznego stwierdzenia, że „Wi-Fi 7 to sieć przewodowa, ale bez kabla”.

Wprowadzenie Wi-Fi 7 będzie oznaczać, że Wi-Fi może być prawdziwym zamiennikiem łączy przewodowych w wymagających zastosowaniach (...) Technologia Wi-Fi 7 firmy MediaTek będzie stanowić podstawę sieci domowych, biurowych i przemysłowych oraz zapewni bezproblemową łączność dla wszystkiego, od aplikacji AR/VR dla wielu graczy, przez gry w chmurze i połączenia 4K, po przesyłanie strumieniowe 8K i nie tylko

– chwalono się wówczas w materiałach prasowych.

Teraz czas na rozkwit urządzeń

Urządzenia Wi-Fi 7 na ten moment są stosunkowo nieliczne, ale Wi-Fi Alliance ocenia, że w obliczu udostępnienia specyfikacji ich liczba znacząco wzrośnie. Jak bardzo? Bardzo. Oceniono, że w samym tylko 2024 roku nowości przybędzie około 233 mln. We wszystkich możliwych kategoriach sprzętowych. Od komputerów stacjonarnych, poprzez sprzęt mobilny, a skończywszy na IoT.

Tylko, to dopiero początek, gdyż do końca roku 2028 takich gadżetów ma być bagatela 2,1 mld. Jedyne, o czym trzeba pamiętać, to że chcąc skorzystać z nowego standardu, nie wystarczy mieć odpowiednie urządzenie klienckie. Potrzebny będzie również stosowny router i oczywiście na tyle szybka usługa internetu, by potencjału nie zmarnotrawić.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Shutterstock / Kittyfly

Źródło tekstu: Materiały prasowe, oprac. własne