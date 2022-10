Wiemy coraz więcej o serii Honor 80

Już niedługo oficjalnie pojawi się seria Honor 80. Czego możemy się spodziewać po nowych telefonach marki Honor?

Honor szykuje swoją kolejną serię smartfonów. Tym razem będzie to Honor 80. Nowa rodzina będzie składała się z trzech telefonów. Będą to Honor 80, Honor 80 Pro oraz Honor 80 Pro+. Do tej pory poznaliśmy informacje na temat układów oraz aparatów głównych każdego z tych urządzeń.

Honor 80, Honor 80 Pro i Honor 80 Pro+ już niedługo

Honor 80 będzie działał dzięki układowi MediaTek Dimensity 1080, a jego główny sensor będzie miał 64 Mpix. W przypadku modelu Honor 80 Pro zobaczymy natomiast duet Qualcomm Snapdragon 778G oraz 108 Mpix. Oczywiście najlepiej wyposażony będzie trzeci przedstawiciel serii, o którym pierwsze przecieki pojawiły się już wcześniej. O nim wiadomo też najwięcej.

Poprzednie dwa modele to średniaki, teraz czas na flagowca. Honor 80 Pro + będzie miał układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Użytkownik otrzyma też aparat główny 200 Mpix oraz szybkie ładowanie w technologii 100 W. Honor zapewni też wyświetlacz AMOLED oraz 128 GB pamięci wbudowanej.

