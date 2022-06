Wielka Brytania nie chce zmuszać Apple'a do USB-C

iPhone z USB-C w całej Unii Europejskiej i nie tylko? Tak, ale nie dla Anglików. Co innego dla Irlandii Północnej... witamy w rzeczywistości po Brexicie.

Cała Unia Europejska od 2024 będzie wreszcie używała jednej ładowarki do wszystkich telefonów czy tabletów. Głównie oczywiście dotyczy to Apple'a, którego iPhone'y nie mają USB-C. Tam zobaczymy porty Lightning. Oczywiście Apple będzie czekał do ostatniej możliwej chwili z wprowadzeniem prawa Unii Europejskiej.

iPhone z USB-C? Nie dla Anglików, Szkotów i Walijczyków

Wielka Brytania opuściła jednak Unię Europejską po kilku latach przepychanek politycznych i referendum. Oznacza to, że nowe prawo UE nie będzie tam obowiązywało. Trzeba jednak pamiętać, że dane państwo może być członkiem wspólnego rynku nie będąc członkiem UE. Musi ono jednak przestrzegać prawa unijnego.

Dość kuriozalna sytuacja jest jednak w Wielkiej Brytanii. Irlandia Północna jest członkiem wspólnego rynku, a reszta Zjednoczonego Królestwa nie.

Już wcześniej raport brytyjskiego parlamentu alarmował, że doprowadzi to do niekompatybilności telefonów i ładowarek w jednym państwie. Mimo tego Londyn nie planuje wprowadzenia obowiązkowego USB-C na terenie kraju. Głównym argumentem jest to, że rzekomo zabija to innowacyjność.

