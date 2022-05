VoLTE do lamusa, będziemy rozmawiać przez 5G. Kiedy to nastąpi?

Całkowita liczba użytkowników Voice-over-5G do 2026 r. osiągnie 2,5 miliarda na całym świecie – przekonuje Juniper Research. Analitycy wskazują, co przyspieszy rozwój tego rozwiązania.

Nowe badanie przeprowadzone przez firmę analityczną Juniper Research wykazało, że całkowita liczba użytkowników Voice-over-5G osiągnie do 2026 r. na całym świecie poziom 2,5 miliarda. To gigantyczny wzrost o 780%, bo obecnie z tego standardu korzysta 290 milionów użytkowników, za to większą popularnością cieszy się VoLTE. Starsza technologia będzie jednak ustępować wraz z rozwojem 5G.

Jak wynika z danych Juniper Research, technologia głosowa VoLTE (Voice-over-LTE) ma ponad 4,4 miliarda użytkowników na całym świecie, co stanowi ponad 50% abonentów.

Technologia wykorzystująca 4G nie jest jednak wystarczająca do obsługi połączeń interaktywnych, które przez Junipera wskazywane są jako nowy rodzaj usług dla telekomów i bodziec do inwestycji w Voice-over-5G.

Badacze przewidują, że dzięki 5G operatorzy będą mogli wdrożyć bardziej zaawansowane połączenia interaktywne, funkcje inteligentnego przekierowywania połączeń oraz wirtualne centrale telefoniczne wykorzystujące sztuczną inteligencję. Rozmowy w 5G zapewnią bogatsze funkcje połączeń głosowych, w tym treści interaktywne i udostępnianie ekranu w natywnej aplikacji telefonicznej na smartfony, bez potrzeby stosowania dodatkowych aplikacji innych firm. Pozwoli to operatorom na sprawniejszą obsługę klientów i łatwiejsze oferowanie usług.

Połączenia interaktywne, zdaniem analityków, zapewnią operatorom najszybszy zwrot z inwestycji w Voice-over-5G. Popularne VoLTE nie jest wystarczające, by zapewnić sprawne działanie tego typu połączeń – wynika to z czysto technicznych ograniczeń, przede wszystkim szybkości działania i opóźnień w sieci 4G.

Voice-over-5G, określane także jako Vo5G lub VoNR (Voice over New Radio), niesie także szereg innych korzyści: oznacza lepszą jakość głosu HD+, lepszą jakość połączeń wideo oraz możliwość jednoczesnego świadczenia usług głosowych 5G i usług transmisji danych 5G.

Przewiduje się, że technologia Voice-over-5G umożliwi także wprowadzenie nowych usług wideo oraz usług obejmujących rozszerzoną rzeczywistość, w tym immersyjnych wideokonferencji i interaktywnych połączeń 5G za pośrednictwem technologii rzeczywistości rozszerzonej lub wirtualnej. Do działania Voice-over-5G wymagane będzie samodzielne 5G w standardzie SA.

Prace nad rozwojem VoNR prowadzi między innymi Deutsche Telekom wraz z naszym T-Mobile – w zeszłym roku w Warszawie operator testował tę technologię wraz z Ericssonem i Nokią.

Źródło zdjęć: Ericsson

Źródło tekstu: Juniper Research