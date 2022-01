Vivo Y75 zdradza swoje sekrety na ostatniej prostej

Vivo już niedługo zaprezentuje nowy smartfon. Będzie to budżetowy Vivo Y75. Co już wiemy na jego temat?

Vivo to jeden z pięciu największych producentów smartfonów na świecie. Niebiescy regularnie zresztą zamieniają się na tej pozycji z Zielonymi z Oppo. Obie marki mają jednak tego samego właściciela i współpracują ze sobą. Teraz Vivo szykuje budżetowy smartfon 5G Vivo Y75. Urządzenie oficjalnie pojawi się jeszcze pod koniec stycznia.

Vivo Y75 - co już wiemy o nowym telefonie?

Tuż przed oficjalnym debiutem poznaliśmy najważniejsze informacje dotyczące specyfikacji technicznej tego telefonu. Jego sercem będzie układ MediaTek Dimensity 700. Nie jest to żaden zadziwiający wybór, to najtańszy układ 5G na rynku. Dzięki niemu dostęp do najnowszego standardu łączności zyskali posiadacze naprawdę tanich smartfonów.

Możemy się spodziewać 8 GB pamięci RAM i 4 GB RAM-u wirtualnego. Możliwe, że pojawi się też tańszy wariant z 6 GB RAM. Z tyłu urządzenia będzie potrójny aparat główny, gdzie najważniejszy sensor będzie miał 50 Mpix. Akumulator będzie miał natomiast pojemność 5000 mAh, który naładujemy technologią 18 W.

Źródło zdjęć: mysmartprice, 91mobiles

Źródło tekstu: mysmartprice, 91mobiles