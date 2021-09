China Telecom ujawnił specyfikację serii Vivo X70

Chiński operator China Telecom przypadkowo opublikował na swojej stronie pełną specyfikację nadchodzących smartfonów z serii Vivo X70. Oto, co zobaczymy 9 września.

9 września tego roku, czyli już za 3 dni, ma sie odbyć oficjalna prezentacja smartfonów z serii Vivo X70. Nie musieliśmy jednak czekać na to wydarzenie, by poznać dokładną specyfikację tych urządzeń. Wszystko dzięki China Telecom, który opublikował te dane na swojej stronie internetowej (zapewne przypadkiem). Niektóre informacje są potwierdzeniem tego, co o nowych smartfonach wiemy z innych przecieków.

Najważniejsze dane nowych smartfonów marki Vivo umieściliśmy w poniższej tabeli.

Model Vivo X70 Vivo X70 Pro Vivo X70 Pro+ Wymiary 160,1 x 75,4 x 7,55 mm 158,3 x 73,2 x 8 mm 164,5 x 75,2 x 8,9 mm Masa 181 g 185 g 209 g Wyświetlacz 6,56" AMOLED FullHD+ 120 Hz 6,78" E5 AMOLED QuadHD+ 120 Hz Chipset Dimensity 1200 / Exynos 1080 Exynos 1080 Snapdragon 888+ Przedni aparat 32 Mpix Tylny aparat 40 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 12 Mpix (portretowy) 50 Mpix + 12 Mpix (ultraszerokokątny) + 12 Mpix (portretowy) + 8 Mpix (teleobiektyw) 50 Mpix + 48 Mpix (ultraszerokokątny) + 12 Mpix (portretowy) + 9 Mpix (teleobiektyw) Akumulator 4400 mAh 4450 mAh 4500 mAh Szybkie ładowanie 44 W 55 W przewodowe

50 W bezprzewodowe



Vivo X70 Pro ma mieć 12 GB RAM-u oraz 256 lub 512 GB pamięci masowej. Pierwszy z nich powinien kosztować 4999 juanów (2946 zł), natomiast za drugi trzeba będzie zapłacić 5499 juanów (3241 zł).

A tak podstawowy model oraz wersja Pro wyglądają.

