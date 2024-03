Vivo X Fold3 chwali się wydajnością. Ma powody

Vivo X Fold3 został odnaleziony w bazie programu Geekbench. Wydajność urządzenia może imponować.

Vivo X Fold3 to jeden z tych smartfonów, których może nie zobaczymy w polskich sklepach, ale zdecydowanie warto je mieć na oku. Nowy składak producenta pojawił się w kolejnym przecieku i zapowiada się jeszcze bardziej interesująco.

Vivo X Fold3 odnaleziony w bazie Geekbench

Telefon odnaleziono w bazie programu Geekbench jako vivo V2303A. Uzyskane wyniki to 2008 punktów dla jednego i 5490 dla wielu wątków. Co ważne, mówimy tu o słabszej wersji nowego składaka wyposażonej w układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 i 16 GB RAM. Rezultaty porównywalne z zeszłorocznymi flagowcami są więc jak najbardziej na miejscu.

W pewnym sensie są wręcz bardzo imponujące, biorąc pod uwagę, że Vivo X Fold3 ma aspiracje do tytułu najcieńszego smartfona na świecie. Oznacza to, że w grubości poniżej 5,1 mm udało się upchnąć całkiem wydajny układ chłodzenia.

Oczywiście dużo bardziej interesujące jest to, jakie wyniki uzyska droższy Vivo X Fold3 Pro ze Snapdragonem 8 Gen 3 na pokładzie. Tutaj jednak na odpowiedź będziemy musieli pewnie poczekać do premiery telefonów. Na całe szczęście wszystko wskazuje na to, że ta nastąpi już niebawem.

