Vivo V27 nadciąga. To nowa seria dla fanów selfie

Smartfony z serii Vivo V to średniaki, których wyróżnikiem – poza kameleonową, zmieniającą kolor obudową – są szczególne możliwości robienia zdjęć i kręcenia filmów przednim aparatem. Choć w Polsce najnowszy model to Vivo V23, w Indiach producent szykuje się już do premiery kolejnej odsłony – czyli Vivo V27 (nie powstały modele V24 i V26). W sumie wyjdą trzy telefony z takim oznaczeniem – poza podstawowym, także Vivo V27 Pro oraz Vivo V27e.

Vivo w swoich kanałach w mediach społecznościowych, a także na specjalnej stronie potwierdziło dziś, że zbliża się premiera serii. Hasłem ją promującym jest hasztag #TheSpotlightPhone, czyli „telefon z reflektorem”. O co dokładnie chodzi? Zdradzają to rendery Vivo V27 – chodzi o okrągłe, mocne doświetlenie LED przy tylnym aparacie. Ten jeden detal, a także zarysy obudowy z zaokrąglonym wyświetlaczem zdradzają, że smartfony Vivo V27 i Vivo V27 Pro bazują na dostępnych od grudnia w Chinach smartfonach Vivo S16 I Vivo S16 Pro.

A spotlight has the power to turn any ordinary moment into an occasion that completely, and deservingly, belongs to you.



Presenting you the all-new new #vivoV27Series, thoughtfully designed to put you in the spotlight.



#TheSpotlightPhone