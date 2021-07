Vivo S10 pojawia się w bazie TENAA

Już za kilka dni oficjalnie zadebiutuje seria Vivo S10. Teraz nowy telefon pojawił się w bazie chińskiej agencji TENAA.

Seria Vivo S10 pojawi się oficjalnie 15 lipca. Na pewno będzie się ona składała z minimum dwóch modeli - Vivo S10 oraz Vivo S10 Pro. Teraz w bazie chińskiej agencji TENAA pojawił się pierwszy z tych smartfonów. Dowiedzieliśmy się zatem o kolejnych aspektach specyfikacji technicznej. Wiemy zatem, że możemy się spodziewać urządzenia z przekątną ekranu 6,44 cala oraz układem MediaTek Dimensity 1100. Na pewno dostępna będzie wersja z 12 GB RAM. Akumulator ma mieć pojemność 3970 mAh.

Pod względem aparatu możemy się spodziewać dwóch sensorów z przodu i trzech z tyłu. Główny sensor aparatu przedniego będzie miał 44 Mpix, natomiast główny sensor tylny będzie miał 64 Mpix. To duża różnica w stosunku do modelu Pro - tam będzie bowiem sensor 108 Mpix. Nie zabraknie też szybkiego ładowania 44 W. W Chinach telefon będzie miał nakładkę OriginOS, natomiast jeśli pojawi się on poza Chinami - Funtouch OS. Niestety, nie wiemy jeszcze jakiej ceny możemy się spodziewać w przypadku nadchodzącej serii Vivo S10.

